أوتافيو يثير مخاوف النصر بإصابة طارئة: هل يغيب عن مواجهة الوحدة القادمة في دوري روشن 2023

في مفاجأة قبل مواجهة النصر والوحدة في دوري روشن 2023/2024، تلقى المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو ضربة قوية.

أوتافيو بقميص نادي النصر السعودي مصدر الصورة: الرياضية

وفقًا للإعلامي الرياضي “علي الحربي”، لم يشارك نجم وسط الفريق، أوتافيو إدميلسون، في التمارين الجماعية بسبب آلام في كاحله.

وأوضح “الحربي” أن أوتافيو سيعود للتدريبات غدًا وسيكون أساسيًا في مواجهة الوحدة يوم السبت، يسعى النصر لتحقيق فوز آخر بقيادة كاسترو في جولة الدوري الـ 13، ويحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة.

خبر : أوتافيو إدميلسون لم يدخل التمارين الجماعية صباح اليوم لشعوره ببعض الألم في كاحل القدم “وسيتواجد في التمارين الجماعية غداً بإذن الله” وسيكون أساسياً في لقاء الوحدة يوم السبت . pic.twitter.com/tU27gc8Jhp — علي الحربي (@alharbi_44) November 9، 2023

تظهر الفارق بين النصر والهلال، المتصدر بخمس نقاط، بينما يحتل الوحدة المركز الثامن برصيد 16 نقطة، موعد اللقاء هو مساء السبت على ملعب الملك عبدالعزيز.