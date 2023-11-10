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أوتافيو يثير مخاوف النصر بإصابة طارئة: هل يغيب عن مواجهة الوحدة القادمة في دوري روشن 2023

خالد وليد

في مفاجأة قبل مواجهة النصر والوحدة في دوري روشن 2023/2024، تلقى المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو ضربة قوية.

أوتافيو بقميص نادي النصر السعودي مصدر الصورة: الرياضية

وفقًا للإعلامي الرياضي “علي الحربي”، لم يشارك نجم وسط الفريق، أوتافيو إدميلسون، في التمارين الجماعية بسبب آلام في كاحله.

وأوضح “الحربي” أن أوتافيو سيعود للتدريبات غدًا وسيكون أساسيًا في مواجهة الوحدة يوم السبت، يسعى النصر لتحقيق فوز آخر بقيادة كاسترو في جولة الدوري الـ 13، ويحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة.

تظهر الفارق بين النصر والهلال، المتصدر بخمس نقاط، بينما يحتل الوحدة المركز الثامن برصيد 16 نقطة، موعد اللقاء هو مساء السبت على ملعب الملك عبدالعزيز.

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عن الكاتب:
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خالد وليد

مدون مصري وأجيد الكتابة في مجال الرياضة بعدد من المواقع الإلكترونية، وأنا حالياً ادرس في ثانوية عامة.

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