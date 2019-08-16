يشهد اليوم الجمعة عدت مباريات قوية، و أغلبها في كأس الدوري المحلي، و يبدأ اليوم افتتاحية الدوري الأسباني، و الألماني واليوم نكون مع قمة مرتقبة في الدوري الأسباني بين اتلتيك بلباو و برشلونة في أولى مباريات الجولة الأولى من الدروي الاسباني، و أيضاً مباراة في الدوري الالماني بين بايرن ميونخ وهيرتا برلين، و أيضاً مباراة الزمالك و ديكيداها في دوري أبطال افريقيا .

مباراة اتلتيك بلباو و برشلونة

تبدأ اليوم أولى جولات الدوري الاسباني بين اتلتيك بلباو و برشلونة، ويبدأ برشلونة في رحلة الحفاظ على لقب الدوري، ويبدأ اتليتك بلباو في المفاجئات في انتظار القمة المرتقبة.

بطاقة المباراة بين اتلتيك بلباو وبرشلونة

المباراة أتلتيك بلباو Vs برشلونة. البطولة الدوري الاسباني (الجولة 1). القنوات الناقلة بي ان سبورت 3 . الملعب سان ماميس. المعلق حفيظ دراجي .

توقيت اللقاء بنسبة لبعض الدول العربية

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين و الاردن و سوريا .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر و المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين

و يبدأ اليوم بايرن ميونخ في سلسة المحافظة على الدوري الألماني بعد الموسم المخيب للأمال بنسة لبعض المشجعين، وبعد خروج معظم أسطير الفريق ومع المدرب الجديد .

بطاقة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين

المباراة بايرن ميونخ Vs هيرتا برلين. البطولة الدوري الالماني (الجولة 1). القنوات الناقلة بي ان سبورت 5 . الملعب أليانز أرينا . المعلق سوار الذهب .

وأخيراً يشهد اليوم مباراة بين الزمالك و ديكيداها في دوري ابطال افريقيا، ويأمل الفريق المصري في تحقيق الإنتصار في ظل إنتكاسة الموسم الماضي، بسبب خسارة اللقب المحلي من قبل فريق الأهلي المصري.