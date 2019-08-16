يشهد اليوم الجمعة عدت مباريات قوية، و أغلبها في كأس الدوري المحلي، و يبدأ اليوم افتتاحية الدوري الأسباني، و الألماني واليوم نكون مع قمة مرتقبة في الدوري الأسباني بين اتلتيك بلباو و برشلونة في أولى مباريات الجولة الأولى من الدروي الاسباني، و أيضاً مباراة في الدوري الالماني بين بايرن ميونخ وهيرتا برلين، و أيضاً مباراة الزمالك و ديكيداها في دوري أبطال افريقيا .
مباراة اتلتيك بلباو و برشلونة
تبدأ اليوم أولى جولات الدوري الاسباني بين اتلتيك بلباو و برشلونة، ويبدأ برشلونة في رحلة الحفاظ على لقب الدوري، ويبدأ اتليتك بلباو في المفاجئات في انتظار القمة المرتقبة.
بطاقة المباراة بين اتلتيك بلباو وبرشلونة
|المباراة
|أتلتيك بلباو Vs برشلونة.
|البطولة
|الدوري الاسباني (الجولة 1).
|القنوات الناقلة
|بي ان سبورت 3 .
|الملعب
|سان ماميس.
|المعلق
|حفيظ دراجي .
توقيت اللقاء بنسبة لبعض الدول العربية
10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين و الاردن و سوريا .
8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر و المغرب .
11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين
و يبدأ اليوم بايرن ميونخ في سلسة المحافظة على الدوري الألماني بعد الموسم المخيب للأمال بنسة لبعض المشجعين، وبعد خروج معظم أسطير الفريق ومع المدرب الجديد .
بطاقة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين
|المباراة
|بايرن ميونخ Vs هيرتا برلين.
|البطولة
|الدوري الالماني (الجولة 1).
|القنوات الناقلة
|بي ان سبورت 5 .
|الملعب
|أليانز أرينا .
|المعلق
|سوار الذهب .
وأخيراً يشهد اليوم مباراة بين الزمالك و ديكيداها في دوري ابطال افريقيا، ويأمل الفريق المصري في تحقيق الإنتصار في ظل إنتكاسة الموسم الماضي، بسبب خسارة اللقب المحلي من قبل فريق الأهلي المصري.
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