أهم لقاءات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية ومواعيد المباريات

انتهت مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة بمصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، وأسفرت مباريات المجموعات على صعود فريقين من كل مجموعة بمجموع 12 فريق وبناء على نظام البطولة الحالي يصعد أفضل 4 صاحب المركز الثالث، وبالترتيب فقد صعد من المجموعة الأولى كلاً من على الترتيب مصر وأوغندا، وصعد من المجموعة الثانية كلاً من على الترتيب مدغشقر ونيجيريا، والمجموعة الثالثة صعد منها منتخبي الجزائر والسنغال، والمجموعة الرابعة المغرب وساحل العاج، وعن المجموعة الخامسة صعد منتخبي مالي وتونس، وبالمجموعة السادسة صعد منتخبي غانا والكاميرون.

وجاء 4 منتخبات في التصنيف كأفضل أربع فرق ضمن المركز الثالث، فصعد منتخب الكونغو الديمقراطية عن المجموعة الأولى، وصعد منتخب غينيا عن المجموعة الثانية، وصعد منتخب جنوب أفريقيا عن المجموعة الرابعة، وأخيراً صعد منتخب بنين عن المجموعة السادسة.

مباريات دور الـ16 من البطولة: (جميع المباريات بتوقيت القاهرة)

تفتتح مباريات تلك الجولة يوم الجمعة بالمباراة التي تقام على استاد السلام بين منتخبي المغرب وبنين في الـ6.00 مساءً، وتقام مباراة أخرى في نفس اليوم بين منتخبي أوغندا والسنغال الساعة الـ9.00 مساءً.

وتقام في اليوم التالي يوم السبت مباراة منتخبي نيجيريا والكاميرون على استاد الإسكندرية الساعة الــ6.00 مساءً، والمباراة الثانية بين منتخبي مصر وجنوب أفريقيا في تمام الساعة الـ9.00 مساءً على استاد القاهرة.

وتأتي مباريات يوم الأحد والتي تقام فيها مباراة منتخبي مدغشقر والكونغو الديمقراطية والتي تقام في تمام الساعة الـ6.00 مساءً على استاد الإسكندرية، وتأتي بعدها مباراة منتخبي الجزائر وغينيا والتي تقام على استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة الـ9.00 مساءً.

وتختتم مباريات هذا الدور بآخر لقاءين، تقام المباراة الأولى ما بين منتخبي مالي وساحل العاج وتقام في تمام الساعة الـ6.00 مساءً على استاد السويس الجديد، وتأتي المباراة الأخيرة بين منتخبي غانا وتونس في تمام الساعة الـ9.00 مساءً على استاد الإسماعيلية.