أهلي جدة يحسم اتفاقه مع روبرتو فيرمينو.. والبرازيلي يخضع للكشف الطبي

أعلنت تقارير صحفية سعودية، اليوم الثلاثاء، عن مفاحأة قوية، فيما يتعلق بـ آخر التطورات الخاصة بصفقة انتقال المهاجم البرازيلي المخضرم روبرتو فيرمينو إلى صفوف نادي أهلي جدة، في سوق انتقالات الصيف الحالية.

الأهلي السعودي يحسم صفقة روبرتو فيرمينو

وأكدت العديد من التقارير الأخيرة بأن مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي إلى اتفاق مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، للتعاقد معه في الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما ذكره موقع “رياضة 24” السعودي، فإن النادي الأهلي السعودي توصل لاتفاق لضم المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق.

وأشار موقع “رياضة 24” إلى أن البرازيلي روبرتو فيرمينو سوف يخضع للفحص الطبي بعد الاتفاق على تفاصيل التعاقد، ثم يعلن الأهلي عن الصفقة بشكل رسمي.

يذكر أن عقد المهاجم الدولي البرازيلي كان قد انتهى بنهاية الموسم المنصرم 2022/2023 مع نادي ليفربول، واتفق الطرفان على عدم تمديد العقد، ورحل فيرمينو بعد 8 سنوات مليئة بالإنجازات والأرقام القياسية.

كشف حساب روبرتو فيرمينو قبل انضمامه إلى أهلي جدة

لعب فيرمينو 362 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات مثل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وسجل 111 هدفًا وصنع 79 وتلقى 17 بطاقة صفراء.

وشهدت الفترة الماضية ارتباط اسم المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو بالاننقال إلى العديد من الأندية الأوروبية، وعلى وجه الخصوص ناديي ريال مدريد وبرشلونة، خاصة بعد رحيل كريم بنزيما مهاجم اللوس بلانكوس إلى اتحاد جدة السعودي.