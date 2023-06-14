أهلي جدة يتحرك رسميًا لخطف رياض محرز

تحرك نادي أهلي جدة السعودي، للحصول على خدمات الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “أهلي جدة قدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع رياض محرز”.

وتابع “المفاوضات جارية بين أهلي جدة واللاعب الجزائري، اتحاد جدة ليس في السباق الآن”.

وأوضح خبير انتقالات اللاعبين “سيطلب مانشستر سيتي، الحصول على مبلغ مالي من أجل السماح برحيل رياض محرز.. ومن المتوقع أن تستمر المحادثات”.

يذكر أن الدوري السعودي للمحترفين، بات وجهة مميزة ومغرية للكثير من نجوم الساحرة المستديرة، لا سيما بعد رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى اتحاد جدة، ومن قبله الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف النصر.

جدير بالذكر أن رياض محرز حقق مؤخرا مع المان سيتي، الثلاثية التاريخية تحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، بحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وخاض أهلي جدة، منافسات الموسم المنقضي 2022-2023 في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في المملكة العربية السعودية مع المدرب بيتسو موسيماني، وقطع تذكرة الصعود لدوري المحترفين في الموسم الجديد 2023-2024.

ويعد أهلي جدة من كبار أندية الدوري السعودي رفقة اتحاد جدة والهلال والنصر والشباب.

يذكر أن نادي اتحاد جدة هو بطل النسخة الأخيرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد صراع شرس مع النصر حتى الجولات الأخيرة.