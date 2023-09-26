أهلي جدة يحذر من تكرار المفاجأة التي قدمها العين في نسخة 2021 من كأس الملك

هل سيكون الأهلي على استعداد لتفادي تكرار مفاجأة العين في كأس الملك؟ هذا هو السؤال الذي يدور في أذهان محبي أهلي جدة والعين قبل المواجهة المرتقبة بينهما في دور الـ32 بكأس الملك.

صورة للاعبي أهلي جدة

تجددت الذكريات المريرة لجماهير الأهلي بعدما أقصى العين الفريق من النسخة السابقة للبطولة في عام 2021 بفوزه (2-0).

واليوم، يسعى الأهلي إلى الانتقام وتحقيق الانتصار في مواجهة صعبة أمام العين، الأمور ليست سهلة، ولكن الأهلي يعول على سجله المميز في المواجهات السابقة بين الفريقين، حيث نجح في التغلب على العين في مرتين وتعادل معه مرتين أخريين.

سيكون اللقاء اختبارًا حقيقيًا لقوة وإرادة الأهلي، حيث يسعى لاستعادة توازنه في الدوري ومواصلة مسيرته في كأس الملك.

في صراعهما في الدوري، يجد الأهلي نفسه حاليا في المركز السادس برصيد قدره 15 نقطة، وهو ما يبعده عن صدارة الجدول بفارق ثلاث نقاط فقط، بالمقابل، يتذيل العين الترتيب بالمركز العاشر برصيد يقدر بسبع نقاط، وذلك الفارق يعكس الفرق الحالي بين أداء الفريقين في المسابقة، وهو ما يزيد من تحدي المباراة المنتظرة بينهما في كأس الملك.