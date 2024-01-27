أهلي جدة ضد الزمالك.. تعرف على نتائج الأندية السعودية أمام الفارس الأبيض

تعرف على تاريخ مواجهات أهلي جدة السعودي ضد الزمالك المصري، قبل المواجهة المرتقبة في نهائي بطولة كأس التحدي الودية الدولية المقامة في الإمارات، بعد الفوز على نظيره وهان ثري الصيني بنتيجة 3-1.

أهلي جدة السعودي - المصدر: جوجل

بطولة كأس التحدي الودية بالإمارات 2024

واستطاع فريق أهلي جدة السعودي أن يضرب موعدًا ناريًا مع نادي الزمالك المصري، غدًا الأحد، في المباراة النهائية على لقب كأس التحدي بدي.

وتخطى الزمالك عقبة الرجاء المغربي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الاصلي من مباراة الأمس بالتعادل 2-2.

تاريخ مواجهات الأندية السعودية ضد الزمالك

وسبق أن التقت أندية المملكة العربية السعودية بفريق الزمالك في 13 مباراة سابقة آخرهم خلال مشاركة الفارس الأبض ببطولة الملك سلمان للأندية العربية في الصيف الماضي.

وأحرزت الأندية السعودية الفوز في مرتين على حساب الزمالك، مقابل 6 انتصارات للفريق المصري و 5 تعادلات.

وجمعت نادي أهلي جدة بفريق الزمالك مباراتين، حيث خيم التعادل على نتيجة مواجهة وأخرى تفوق فيها ممثل مصر “الزمالك”.

تاريخ مواجهات الأندية السعودية ضد الزمالك المصري..

13 مواجهة

2 فوز الأندية السعودية

6 فوز الزمالك

5 تعادلات

16 أهداف الزمالك

12 أهداف الأندية السعودية