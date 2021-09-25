أهداف وملخص مباراة الأهلي وانبي في كأس مصر

أهداف مباراة الأهلي وإنبي، مع انتهاء دور الـ16 لكأس مصر، بعد أن خاضوا مباراة مهمة على استاد الإسكندرية تجمع فيها الأهلي ومنافسه إنبي، و يأمل المارد الأحمر في الفوز لدخول ربع النهائي، ويأمل في مواصلة رحلته للحفاظ على اللقب والسعي من أجل رضا جماهيره.

أهداف مباراة الاهلي وانبي

هدف الأهلي وإنبي، واجه الأهلي إنبي في دور الـ16 بملعب برج العرب بالإسكندرية، السبت، واستأنف طريقه إلى كأس مصر.

دخل الأهلي المباراة متوقعا أن يصحح مسارها، فيما عزم إنبي على الحصول على بطاقة التأهل.

استغرق الأهلي، البطل الحالي، 74 دقيقة لكسر دفاع الفريق المنافس وأصبح الفريق الأحمر في المقدمة بفضل صلاح محسن.

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مواجهات كأس مصر بين الأهلي وإنبي

في كأس مصر، واجه الفريقان بعضهما البعض ثلاث مرات تحت إشراف المدرب هيرمي تولان، فاز الأهلي مرتين في 2004 و 2016، بينما فاز إنبي مرة واحدة فقط في 2011 واستطاع أن يتفوق على المارد الأحمر في تلك المواجهة.