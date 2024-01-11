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أهداف مباراة ريال مدريد و أتلتيكو مدريد (5-3) في السوبر الإسباني

محمد فريد عبد العزيز

يبحث مشجعي النادي الملكي عن أهداف مباراة ريال مدريد و أتلتيكو مدريد في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بالرياض.

وانتهت المباراة بفوز فريق ريال مدريد بنتيجة 5 أهداف مقابل 3 أهداف، وينتظر ريال مدريد الفائز من مباراة برشلونة واساسونا.

اهداف مباراة ريال مدريد

وجاءت أهداف فريق ريال مدريد عن طريق كل من، الهدف الأول أنتوني روديجر والهدف الثاني عن طريق فيرلاند ميندي وجاء الهدف الثالث بأقدام اللاعب كارفخال.


والهدف الرابع جاء عن طريق مدافع أتلتيكو بالخطأ في مرماه، والهدف الخامس جاء عن طريق اللاعب إبراهيم دياز.

موعد مباراة الريال القادمة

ستقام مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد و الفائز من مباراة برشلونة ضد أوساسونا.

ستلعب المباراة يوم الأحد الموافق 14 يناير في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

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عن الكاتب:
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محمد فريد عبد العزيز

طالب، كاتب مقالات رياضية، محب لكرة القدم والرياضة بشكل عام.

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