أهداف مباراة ريال مدريد و أتلتيكو مدريد (5-3) في السوبر الإسباني

يبحث مشجعي النادي الملكي عن أهداف مباراة ريال مدريد و أتلتيكو مدريد في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بالرياض.

وانتهت المباراة بفوز فريق ريال مدريد بنتيجة 5 أهداف مقابل 3 أهداف، وينتظر ريال مدريد الفائز من مباراة برشلونة واساسونا.

اهداف مباراة ريال مدريد

وجاءت أهداف فريق ريال مدريد عن طريق كل من، الهدف الأول أنتوني روديجر والهدف الثاني عن طريق فيرلاند ميندي وجاء الهدف الثالث بأقدام اللاعب كارفخال.

هدف أتلتيكو مدريد الأول بصوت المعلق رؤوف خليف 🎤 ريال مدريد 0 – 1 أتلتيكو مدريد ⁧ #السوبر_الإسباني | ⁦#SSC pic.twitter.com/AKQbXxcDP1 — SSC (@ssc_sports) January 10, 2024

هدددددف!⚽

ميندي يسجل ثاني الأهداف لريال مدريد⚽️🔥

ريال مدريد 2 – 1 أتلتيكو مدريد #السوبر_الإسباني | ⁦#SSC pic.twitter.com/RECwV1GiFq — SSC (@ssc_sports) January 10, 2024

هدددددف!⚽

أتلتيكو مدريد يعود ويسجل التعادل عن طريق غريزمان⚽️🔥

ريال مدريد 2 – 2 أتلتيكو مدريد #السوبر_الإسباني | ⁦#SSC pic.twitter.com/ahIGXVWmXk — SSC (@ssc_sports) January 10, 2024

هدددددف!⚽

الثالث لأتلتيكو مدريد عن طريق روديغير بالخطأ في مرماه⚽️🔥

ريال مدريد 2 – 3 أتلتيكو مدريد #السوبر_الإسباني | ⁦#SSC pic.twitter.com/eJqgoiJt1c — SSC (@ssc_sports) January 10, 2024

هدددددف!⚽

جنووون في الأول بارك🔥

ريال مدريد يعود ويسجل هدف التعادل⚽️

ريال مدريد 3 – 3 أتلتيكو مدريد #السوبر_الإسباني | ⁦#SSC pic.twitter.com/4nAxJWJPef — SSC (@ssc_sports) January 10, 2024

هدددددف!⚽

ريال مدريد يسجل الهدف الرابع في الوقت القاتل من الإضافي الثاني 🔥⚽️

ريال مدريد 4 – 3 أتلتيكو مدريد #السوبر_الإسباني | ⁦#SSC pic.twitter.com/v9gbTp1ePG — SSC (@ssc_sports) January 10, 2024

هدددددف!⚽

ريال مدريد ينهي المباراة بالهدف الخامس والقاتل 🔥⚽️

ريال مدريد 5- 3 أتلتيكو مدريد #السوبر_الإسباني | ⁦#SSC pic.twitter.com/0TvMCfqYeS — SSC (@ssc_sports) January 10, 2024



والهدف الرابع جاء عن طريق مدافع أتلتيكو بالخطأ في مرماه، والهدف الخامس جاء عن طريق اللاعب إبراهيم دياز.

موعد مباراة الريال القادمة

ستقام مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد و الفائز من مباراة برشلونة ضد أوساسونا.

ستلعب المباراة يوم الأحد الموافق 14 يناير في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.