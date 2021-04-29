أهداف مباراة برشلونة وغرناطة اليوم الخميس 29 أبريل في الدوري الإسباني.

انتهت مباراة برشلونة وغرناطة بهزيمة غير متوقعة لبرشلونة بنتيجة 1-2 في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني موسم 2020-2021.

وجاءت أحداث المباراة ساخنة منذ البداية، ففي الدقيقة “8”صنع برشلونة أول فرصة حقيقية في الشوط الأول بعدما لعب سيرجي روبرتو الكرة عبر دفاع غرناطة إلى دي يونج ، لكن الكرة تذهب إلى جوردي ألبا ويسدد في المرمى ولكن تضيع الفرصة الأولى على الفريق .

وبعد سيطرة كاملة على مجريات اللقاء من فريق برشلونة تمكن ليو ميسي من إحراز هدف المباراة الأول في الدقيقة “23” بعد عمل جماعي مع جريزمان.

#برشلونه_غرناطه ⚽️🥅 ميسي يضع برشلونة في المقدّمة أمام غرناطة بعد عملية ثنائية رائعة مع الفرنسي أنطوان غريزمان 💪#الدوري_الاسباني #beINLiga pic.twitter.com/LbV9PUaFlJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 29, 2021

وفي الدقيقة “36” كاد ميسي ان يحرز هدف المباراة الثاني بعدما جاءته الكرة وهو على بعد خطوات من المرمى ولكن يسدد خارج القائم.

وفي الدقيقة “40” كاد ان يتعادل غرناطة بعذ تسديدة قوية من لاعبه الا أن أومتيتي ابعد الكرة.

وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة “46” اهدر جريزمان فرصة محققة بعدما سدد الكرة بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة “63” اندفع ماتشيس نحو المرمى وأنهى الكرة داخل الشباك في مرمى تير شتيجن.

برشلونه 1 × 1 غرناطه | هدف التعادل لغرناطه

ملخص المباراه لحظه بلحظه علي التليجرام#برشلونه_غرناطه رابط قناة التليجرامhttps://t.co/JbDDgyFpg1 pic.twitter.com/rBvPzCRvCP — كوره live (@AhmedAs08282770) April 29, 2021

في الدقيقة “66” قام الحكم بطرد كومان بعد الاعتراض.

وفي الدقيقة “79” أحرز أومأ الهدف الثاني لغرناطة وعكس كل التوقعات لتصبح النتيجة 2-1.

هدف الثاني غرناطة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨 pic.twitter.com/Fu7i2xEQn8 — FÇB Media (@waite_dion) April 29, 2021

وقبل نهاية المباراة حاول برشلونة إحراز التعادل لكن يفشل لاتنتهي المباراة بهذه النتيجة ليتوقف برشلونة عند المركز الثاني متساويا مع ريال مدريد بنفس الرصيد.