أهداف مباراة برشلونة وغرناطة اليوم الخميس 29 أبريل في الدوري الإسباني

بواسطة Mahmoud Gamal

أهداف مباراة برشلونة وغرناطة اليوم الخميس 29 أبريل في الدوري الإسباني.

أهداف مباراة برشلونة وغرناطة اليوم الخميس 29 أبريل في الدوري الإسباني 1 29/4/2021 - 9:11 م

انتهت مباراة برشلونة وغرناطة بهزيمة غير متوقعة لبرشلونة بنتيجة 1-2 في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني موسم 2020-2021.

وجاءت أحداث المباراة ساخنة منذ البداية، ففي الدقيقة “8”صنع برشلونة أول فرصة حقيقية في الشوط الأول بعدما لعب سيرجي روبرتو الكرة عبر دفاع غرناطة إلى دي يونج ، لكن الكرة تذهب إلى جوردي ألبا ويسدد في المرمى ولكن تضيع الفرصة الأولى على الفريق .

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وبعد سيطرة كاملة على مجريات اللقاء من فريق برشلونة تمكن ليو ميسي من إحراز هدف المباراة الأول  في الدقيقة “23” بعد عمل جماعي مع جريزمان.

وفي الدقيقة “36” كاد ميسي ان يحرز هدف المباراة الثاني بعدما جاءته الكرة وهو على بعد خطوات من المرمى ولكن يسدد خارج القائم.
وفي الدقيقة “40” كاد ان يتعادل غرناطة بعذ تسديدة قوية من لاعبه الا أن أومتيتي ابعد الكرة.

وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة “46” اهدر جريزمان فرصة محققة بعدما سدد الكرة بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة “63” اندفع ماتشيس نحو المرمى وأنهى الكرة داخل الشباك في مرمى تير شتيجن.

في الدقيقة “66” قام الحكم بطرد كومان بعد الاعتراض.

وفي الدقيقة “79” أحرز أومأ الهدف الثاني لغرناطة وعكس كل التوقعات لتصبح النتيجة 2-1.

وقبل نهاية المباراة حاول برشلونة إحراز التعادل لكن يفشل لاتنتهي المباراة بهذه النتيجة ليتوقف برشلونة عند المركز الثاني متساويا مع ريال مدريد بنفس الرصيد.

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Mahmoud Gamal

مهندس مصري أحب الكتابة في مجال الرياضة واتابع العديد من الصحف العالمية أول بأول


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