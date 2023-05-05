أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس السوبر المصري 2023

بعد مباراة شرسة شهدت تنافسًا قويًا بين الفريقين، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه، وذلك بعد فوزه الصعب على فريق بيراميدز بهدف وحيد في المباراة التي شهدت نديةً كبيرةً بين الفريقين، وقد استمرت المباراة حتى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، وقد تم إقامتها على استاد “محمد بن زايد” في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل الفريقين في المباراة

تشكيل فريق الأهلي

أتى التشكيل الرسمي للنادي الأهلي أمام بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – محمود متولي – محمد عبد المنعم – محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – أحمد قندوسي.

خط الهجوم: أحمد حمدي عبد القادر – بيرسي تاو – محمد شريف.

🔴| إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة بيراميدز في كأس السوبر المصري 🦅 pic.twitter.com/1nWto6hs8s — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 5, 2023

تشكيل فريق بيراميدز

وجاء تشكيل فريق بيراميدز امام الأهلى على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: على جبر – أحمد سامي – محمد حمدي – محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق – وليد الكرتي – مصطفى فتحي – رمضان صبحي – إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز

الهدف الأول: حصل محمود عبد المنعم كهربا على ركلة جزاء تصدى لها الاعب الدولى على معلول ليسكنها شباك أحمد الشناوي في الدقيقة 96 من زمن الشوط الإضافي الأول.

هدف الأهلي الاول .. معلول 🤩pic.twitter.com/PmdPf40k6J — التالتة شمال | 74 🏟️🦅 (@Ultras_Ahlaawy) May 5, 2023

آخر خمس مباريات بين الأهلي وبيراميدز

في المواجهات الخمس الأخيرة بين الفريقين كان الانتصار حاضر في مباراتين لكلا الفريقين، فيها تعادل الفريقان في مواجهة واحدة.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يتربع النادي الاهلي على رأس جدول ترتيب الدوري المصري بإجمالي 53 نقطة، جمعها من 21 مباراة، ويأتي فريق بيراميدز في المرتبة الثالثة برصيد 46 نقطة من 24 مباراة

الشناوي ينقذ الأهلى

في الدقيقة 114 من المباراة قام حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، بتصدي رائع لإحدى الكرات التي من خلالها تسبب في إنقاذ فريقه من التعادل الذي كاد أن يسجله فريق بيراميدز، وجاء هذا الإنقاذ بعد أن قام رمضان صبحي بتمرير الكرة إلى دودو الجباس الذي سددها باتجاه مرمى الأهلي، لكن الشناوي تصدى لها ببراعة ومنع تسجيل هدف التعادل لبيراميدز، مما سمح لفريقه بالاستمرار في التقدم بهدف نظيف في المباراة.