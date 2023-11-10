أهداف مباراة اتحاد جدة وأبها.. فيديو
حقق اتحاد جدة فوزًا مثيرًا على نظيره أبها بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر دوري روشن السعودي لهذا الموسم.
وشهدت مواجهة الاتحاد أمام أبها تألق لافت للنظر من قبل الفرنسي كريم بنزيما، بعدما نجح في تسجيل ثلاثة أهداف “هاترك”، قاد بهم العميد لتخطي عقبة أبها.
أهداف الاتحاد وأبها.. فيديو
هدددددف!⚽
بنزيما يسجل الهدف الأول للاتحاد من علامة الجزاء🔥⚽️
#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_أبها | #SSC pic.twitter.com/yC1bmNOMVM
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2023
هدددددف!⚽
إيكامبي يعدل النتيجة لـ #أبها🔥⚽️
#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_أبها | #SSC pic.twitter.com/iZVMXP7izJ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2023
هدددددف!⚽
كريم بالكعب.. وكورونادو يسجل أجمل أهداف المباراة🔥⚽️
#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_أبها | #SSC pic.twitter.com/0pGgvNVXNm
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2023
هدددددف!⚽
كريم يا كريم🔥🔥
بنزيما يعزز النتيجة لـ #الاتحاد بهدف ثالث⚽
#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_أبها | #SSC pic.twitter.com/UoEHtTUFZe
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2023
الهاتريك يصل من الأفضل⚽️⚽️⚽️#بنزيما يسجل الهدف الرابع لـ #الاتحاد🔥
#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_أبها | #SSC pic.twitter.com/MvlNM0wOO9
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2023
الجميعة يقلص الفارق لـ #أبها برأسية رائعة⚽️
الاتحاد 4 × 2 أبها
#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_أبها | #SSC pic.twitter.com/J9MOzdNFbW
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2023
وكان اتحاد جدة قد وجه الشكر للمدرب البرتغالي نونو سانتو، بعدما خسر الفريق بثنائية نظيفة من القوة الجوية العراقي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لهذا الموسم.
وشهدت الفترة الأخيرة لسانتو مع الاتحاد تراجع كبير في النتائج، حيث تعرض العميد لعدد من الكبوات والتي أثرت عليه في منافسته على دوري روشن السعودي، مما جعلته بعيدًا عن صدارة المسابقة.
ويحتل الهلال صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 35نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الثاني ب 28 نقطة، والأهلي ثالث الترتيب ب 26 نقطة، والتعاون في المركز الرابع ب 25، واتحاد جدة خامسًا ب 24 نقطة.