أهداف مباراة اتحاد جدة وأبها.. فيديو

حقق اتحاد جدة فوزًا مثيرًا على نظيره أبها بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر دوري روشن السعودي لهذا الموسم.

وشهدت مواجهة الاتحاد أمام أبها تألق لافت للنظر من قبل الفرنسي كريم بنزيما، بعدما نجح في تسجيل ثلاثة أهداف “هاترك”، قاد بهم العميد لتخطي عقبة أبها.

أهداف الاتحاد وأبها.. فيديو

وكان اتحاد جدة قد وجه الشكر للمدرب البرتغالي نونو سانتو، بعدما خسر الفريق بثنائية نظيفة من القوة الجوية العراقي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لهذا الموسم.

وشهدت الفترة الأخيرة لسانتو مع الاتحاد تراجع كبير في النتائج، حيث تعرض العميد لعدد من الكبوات والتي أثرت عليه في منافسته على دوري روشن السعودي، مما جعلته بعيدًا عن صدارة المسابقة.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 35نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الثاني ب 28 نقطة، والأهلي ثالث الترتيب ب 26 نقطة، والتعاون في المركز الرابع ب 25، واتحاد جدة خامسًا ب 24 نقطة.