أنطوان جريزمان يدخل التاريخ مع نادي أتلتيكو مدريد بعد مباراة فريقه أمام خيتافي بالدوري 2023

اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان يدخل التاريخ مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بعد تسجيل هدفين في المباراة الأخيرة ضد فريق خيتافي في بطولة الدوري الإسباني 2023.

نجح المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان في تسجيل هدفين لنادي أتليتكو مدريد في المباراة الماضية ضد خيتافي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق.

وبذلك فإن جريزمان وصل للهدف رقم 173 مع نادي أتلتيكو مدريد، ويعادل لويس أراغونيس الهداف التاريخي لنادي أتليتكو مدريد.

عدد أهداف جريزمان هذا الموسم

سجل جريزمان حتى الان مع نادي أتلتيكو مدريد 11 هدف في الدوري الإسباني، بعد أن شارك في 17 مباراة.

وأيضا نجح في تسجيل 5 أهداف مع أتلتيكو في بطولة دوري أبطال أوروبا حتى الان.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد القادمة

المباراة القادمة لنادي أتليتكو مدريد ستكون في بطولة الدوري الإسباني ضد نادي إشبيلية، ستلعب المباراة يوم السبت المقبل الموافق 23 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

ترتيب أتلتيكو مدريد:

نادي أتلتيكو مدريد يتواجد في المركز الرابع برصيد 35 نقطة، بفارق 9 نقاط عن المتصدر فريق جيرونا.