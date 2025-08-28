أخبار الرياضة

أنشيلوتي يكشف سر إستبعاد نجم الميرنجي عن قائمة البرازيل ويعلق: يستطيع الإتصال بي

آياتي خيري

شرح كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، قراره باستبعاد مهاجم ريال مدريد رودريجو جوس من قائمة “السيليساو” خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

موعد مباراتي السامبا

ومن المقرر أن يلعب المنتخب البرازيلي مواجهتين في سبتمبر أمام تشيلي وبوليفيا، في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث خلت القائمة من رباعي ريال مدريد: رودريجو، فينيسيوس جونيور، إندريك، وإيدير ميليتاو، إلى جانب غياب نيمار دا سيلفا.

وعلق المدير الفني للسامبا كارلو أنشيلوتي في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية قائلًا: “أُكنّ تقديرًا كبيرًا لرودريجو. لقد قدم أداءً مميزًا أمام ريال أوفييدو، وكانت مباراته الأولى منذ فترة طويلة، لكن الأهم هو أن يكون اللاعب في كامل جاهزيته البدنية قبل الانضمام للمنتخب”.

اللاعب غير جاهز

وتابع المدرب الإيطالي: “المعيار الأساسي للاختيار هو الحالة البدنية. اللاعب غير الجاهز بدنيًا لن يكون قادرًا على خدمة المنتخب بالصورة المطلوبة”.

وبشأن غياب التواصل المباشر مع رودريجو أو نيمار، أوضح أنشيلوتي بابتسامة: “لم أتحدث معهم، لكن إذا أرادوا معرفة التفاصيل يمكنهم الاتصال بي. رودريجو يملك رقمي، وأعتقد أن نيمار يملكه أيضًا”.

واختتم حديثه مؤكدًا: “أستغل هذه المرحلة للتعرف أكثر على بعض الأسماء الجديدة التي لم أتعامل معها من قبل على المستوى الشخصي”.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.