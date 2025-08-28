أنشيلوتي يكشف سر إستبعاد نجم الميرنجي عن قائمة البرازيل ويعلق: يستطيع الإتصال بي

شرح كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، قراره باستبعاد مهاجم ريال مدريد رودريجو جوس من قائمة “السيليساو” خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

موعد مباراتي السامبا

ومن المقرر أن يلعب المنتخب البرازيلي مواجهتين في سبتمبر أمام تشيلي وبوليفيا، في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث خلت القائمة من رباعي ريال مدريد: رودريجو، فينيسيوس جونيور، إندريك، وإيدير ميليتاو، إلى جانب غياب نيمار دا سيلفا.

وعلق المدير الفني للسامبا كارلو أنشيلوتي في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية قائلًا: “أُكنّ تقديرًا كبيرًا لرودريجو. لقد قدم أداءً مميزًا أمام ريال أوفييدو، وكانت مباراته الأولى منذ فترة طويلة، لكن الأهم هو أن يكون اللاعب في كامل جاهزيته البدنية قبل الانضمام للمنتخب”.

اللاعب غير جاهز

وتابع المدرب الإيطالي: “المعيار الأساسي للاختيار هو الحالة البدنية. اللاعب غير الجاهز بدنيًا لن يكون قادرًا على خدمة المنتخب بالصورة المطلوبة”.

وبشأن غياب التواصل المباشر مع رودريجو أو نيمار، أوضح أنشيلوتي بابتسامة: “لم أتحدث معهم، لكن إذا أرادوا معرفة التفاصيل يمكنهم الاتصال بي. رودريجو يملك رقمي، وأعتقد أن نيمار يملكه أيضًا”.

واختتم حديثه مؤكدًا: “أستغل هذه المرحلة للتعرف أكثر على بعض الأسماء الجديدة التي لم أتعامل معها من قبل على المستوى الشخصي”.