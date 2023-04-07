أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال يوم السبت

كشف المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن قائمة لفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، والتي أعلن فيها عن التشكيلة التي ستواجه نادي فياريال في المباراة المقبلة ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز، ومن المقرر أن تكون المباراة يوم السبت 08 أبريل 2023 في ملعب سانتياجو برنابيو على الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وهي الجولة 28 من الدوري، سنتعرف على قائمة اللاعبين للمباراة القادمة في هذا المقال.

ترتيب المرينغي

يذكر أن المرينغي يحتل حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ورصيده الآن هو 59 نقطة، أما فريق نادي فياريال الذي سيواجهه ريال مدريد يوم غد فهو في المركز السادس برصيد 44 نقطة، وللإشارة فقد حقق نادي ريال مدريد فوزا ساحقا على نظيره برشلونة في آخر مباراة ضمن كأس ملك إسبانيا، بحيث سجل اللاعب كريم بنزيما ثلاث أهداف في شباك الخصم، كما سجل فينيسيوس جونيوز هدفا هو الآخر ليتأهل النادي الملكي إلى المباراة النهائية لأول مرة منذ 2013-2014.

قائمة النادي الملكي

تضمنت القائمة التي أعلن عنها أنشيلوتي اسم اللاعب البرازيلي رودريجو جويس الذي غاب عن مباراة النادي ضد برشلونة لأنه كان يعاني من آلام على مستوى الركبة، وجاءت القائمة كما يلي: تيبو كورتوا، لويس لوبيز داني كارفاخال، لونين، أودريوزولا، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، خيسوس فاييخو، وناتاشو، بالإضافة إلى كريم بنزيما، فينيسيوس جونيوز، ماريانو، روجريدو، سيبايوس، توني كروس، لوكا مودريتش وكامافينجا، وأخيرا تشواميني.