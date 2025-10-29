أنشيلوتي يتصدر قائمة قوية قبل كأس العالم 2026

تمكن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، من التربع على قائمة المدربين الأعلى أجرًا في العالم لعام 2025، براتب سنوي ضخم يبلغ 8.28 مليون جنيه إسترليني “9.6 مليون يورو”، ليؤكد مكانته كأغلى مدرب وطني في كرة القدم.

المركز الثاني

وأحتل المركز الثاني الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، براتب سنوي يقدر بـ 5.06 مليون جنيه إسترليني “5.9 مليون يورو”، بينما حل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة، في المركز الثالث براتب 4.53 مليون جنيه إسترليني “5.3 مليون يورو”.

بينما خطف المركز الرابع الألماني جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، براتب يصل لـ 4.2 مليون جنيه إسترليني “4.9 مليون يورو”، يليه الإيطالي فابيو كانافارو الذي يتقاضى 3.5 مليون جنيه إسترليني “4.1 مليون يورو” مقابل قيادة منتخب أوزبكستان، في تجربة تُعد من أبرز المفاجآت في القائمة.

ومع التجهز لانطلاق البطولات الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم 2026، كشفت شبكة LenteDesportiva عن قائمة أعلى 13 مدربًا للمنتخبات الوطنية أجرًا في العالم لعام 2025، والتي شهدت هيمنة أوروبية واضحة على المراكز الأولى.

قائمة أعلى المدربين أجرًا في العالم 2025

كارلو أنشيلوتي -البرازيل- 8.28 مليون جنيه إسترليني “9.6 مليون يورو”

توماس توخيل- إنجلترا – 5.06 مليون جنيه إسترليني “5.9 مليون يورو”

ماوريسيو بوتشيتينو -الولايات المتحدة – 4.53 مليون جنيه إسترليني “5.3 مليون يورو”

جوليان ناجلسمان -ألمانيا – 4.2 مليون جنيه إسترليني “4.9 مليون يورو”

فابيو كانافارو -أوزبكستان – 3.5 مليون جنيه إسترليني “4.1 مليون يورو”

روبرتو مارتينيز -البرتغال – 3.5 مليون جنيه إسترليني “4.1 مليون يورو”

ديدييه ديشامب -فرنسا – 3.31 مليون جنيه إسترليني “3.9 مليون يورو”

ليونيل سكالوني -الأرجنتين – 2.61 مليون جنيه إسترليني “3 مليون يورو”

مارسيلو بيلسا -أوروجواي – 2.61 مليون جنيه إسترليني “3 مليون يورو”

رونالد كومان-هولندا – 2.61 مليون جنيه إسترليني “3 مليون يورو”

جوستافو ألفارو- باراجواي – 2.18 مليون جنيه إسترليني “2.5 مليون يورو”

لويس دي لا فوينتي- إسبانيا – 1.74 مليون جنيه إسترليني ” 2 مليون يورو”

هاجيمي مورياسو-اليابان – 871 ألف جنيه إسترليني “مليون يورو”