أندية أوروبية أخرى مهتمة بالتعاقد مع ليفاندوفسكي غير برشلونة

تقول مصادر صحفية اسبانية وبولندية إن نادي برشلونة الاسباني ليس هو النادي الوحيد الذي يسعى للظفر بخدمات اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني وأبرز لاعبيه وتتواجد أندية أخرى تطمح للتعاقد مع لاعب الفريق البافاري هذا الموسم، سيتوقف أمر انتقال اللاعب بشكل كبير على الإدارة البافارية التي ربما تقرر بيعه للنادي الذي يقدم صفقة أكبر بحسب صحيفة سبورت الكتالونية.

يأتي نادي برشلونة على رأس المهتمين بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، يريد برشلونة التعاقد مع مهاجم لديه خبرة ويمكن له تسجيل الكثير من الأهداف، يفتقر برشلونة بشكل كبير لمهاجم صريح لديه الخبرة والمهارات المناسبة وأغلب مهاجمي برشلونة حالياً مرشحون للرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، يتمتع ليفاندوفسكي بالقدرة على الارتقاء وحسن الانهاء واستغلال الكرات العرضية التي تصله من زملائه بأفضل شكل ممكن وسيكون التعاقد معه بمثابة حلم لبرشلونة لكن إدارة بايرن ميونخ قد لن تعطيه حرية الانتقال للعب في برشلونة نظراً الى إمكانيات النادي المتواضعة ولأن النادي يعيش أزمة مالية، رصد برشلونة 35 مليون يورو لأجل ليفاندوفسكي وقد تقدم أندية أخرى عروضاً أفضل.

ارسنال:

يأتي نادي أرسنال في قائمة الأندية التي تهتم أيضاً بالتعاقد مع لاعب بايرن ميونخ ولكن هناك مشكلة كبيرة بشأن الفريق اللندني وقد تحول دون رغبة اللاعب في الانتقال اليه وهي أنه قد لن يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وسيتوقف ذلك على ما ستؤول اليه مباراة توتنهام ونورويتش سيتي غداً وستحدد تلك المباراة ما إذا كان ارسنال سيتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم أم لا بأخذ نتيجة مباراة الغانرز مع ايفرتون في الاعتبار.

باريس سان جيرمان:

يضع باريس سان جيرمان اللاعب في محط أنظاره أيضاً من باب الاحتياط لما قد يسببه رحيل اللاعب الشاب كيليان مبابي من أزمات للفريق الباريسي، يحيط الغموض بمستقبل اللاعب الشاب مع الفريق لذلك على الإدارة اتخاذ خطوات للتعاقد مع نجم البايرن وقد يمنح الفريق عرضاً كبيراً لضمه.

تشيلسي:

أكد وكيل اللاعب بيني زهافي والذي تربطه علاقة جيدة بالنادي اللندني أن تشليسي أيضاً هو أحد المهتمين بالتعاقد مع مهاجم الفريق البافاري.