أندريه أونانا يقترب من الدوري التركي

بات الحارس الكاميروني أندريه أونانا لاعب مانشستر يونايتد على أعتاب مغادرة “أولد ترافورد” خلال الموسم الجاري.

الأخبار الواردة تؤكد أن نادي طرابزون سبور التركي توصل لاتفاق شفهي مع إدارة يونايتد من أجل ضم أونانا على سبيل الإعارة.

وأشارت إلى أن الكلمة الأخيرة باتت في يد الحارس نفسه لحسم مستقبله.

ومع إغلاق باب الانتقالات الصيفية في معظم الدوريات الأوروبية مطلع سبتمبر، تضاءلت فرص أونانا في الحصول على دور جديد مع الشياطين الحمر.

إلا أن بقاء أسواق الانتقالات مفتوحة في بعض الدوريات يمنحه فرصة أخرى للرحيل.

ففي تركيا يستمر القيد حتى 12 سبتمبر، بينما يمتد في السعودية حتى 23 من الشهر ذاته وهو ما يجعل هذين السوقين الوجهة الأقرب أمام الحارس الكاميروني في الفترة المقبلة.