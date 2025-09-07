أخبار الرياضة

أندريه أونانا يقترب من الدوري التركي

أحمد المدبولي

بات الحارس الكاميروني أندريه أونانا لاعب مانشستر يونايتد على أعتاب مغادرة “أولد ترافورد” خلال الموسم الجاري.

أندريه أونانا يقترب من الدوري التركي

الأخبار الواردة تؤكد أن نادي طرابزون سبور التركي توصل لاتفاق شفهي مع إدارة يونايتد من أجل ضم أونانا على سبيل الإعارة.

وأشارت إلى أن الكلمة الأخيرة باتت في يد الحارس نفسه لحسم مستقبله.

ومع إغلاق باب الانتقالات الصيفية في معظم الدوريات الأوروبية مطلع سبتمبر، تضاءلت فرص أونانا في الحصول على دور جديد مع الشياطين الحمر.

إلا أن بقاء أسواق الانتقالات مفتوحة في بعض الدوريات يمنحه فرصة أخرى للرحيل.

ففي تركيا يستمر القيد حتى 12 سبتمبر، بينما يمتد في السعودية حتى 23 من الشهر ذاته وهو ما يجعل هذين السوقين الوجهة الأقرب أمام الحارس الكاميروني في الفترة المقبلة.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.