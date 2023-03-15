“أنا الزعيم” موعد مباراة الهلال والاتفاق في الجولة 21 ورابط حجز تذاكر مباراة الهلال ضد الاتفاق في الدوري

بعد التأهل |إلي الدور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بالفوز على الفتح 3-1 تترقب الجماهير موعد مباراة الهلال والاتفاق في الجولة 21 من عمر مسابقة دوري المحترفين السعودي، الذي يحمل لقبه الزعيم في أخر موسمين، وهذا الموسم تعثر في أكثر من مباراة أبعدته نسبياً عن المنافسة، ولكن الهلال قادر على قلب الطاولة والعودة للصدارة، المباراة مقامة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وسوف يطرح الهلال التذاكر للجماهير عبر موقعه الإلكتروني لبيع التذاكر خلال الساعات القليلة القادمة، وفيما يلي الموعد والقناة الناقلة وطريقة شراء التذاكر.

موعد مباراة الهلال والاتفاق في الدوري

في مباراة الفريقين في الدور الأول تعادل الفريقين بدون أهداف، واليوم لن تقبل جماهير الزعيم بديلاً عن الفوز من أجل الاقتراب من فرق المقدمة، بينما الاتفاق يرغب بالخروج بنتيجة إيجابية تجعله يتقدم في ترتيب الجدول الذي يحتل فيه المركز أل 10 قبل المباراة برصيد 23 نقطة، وفيما يلي توقيت اللقاء.

17.30 : الخامسة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

19.30 : الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية/ السودان/ ليبيا.

20.30 : الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ الكويت/ قطر/ مملكة البحرين/ دولة العراق.

مباراة الهلال ضد الاتفاق

لعب الهلال ضد الاتفاق في دوري المحترفين قبل هذه المباراة 20 مرة، نصيب الأسد في الفوز للهلال بالفوز في 14 مباراة، سجل خلالها 44 هدف في شباك الاتفاق، بينما الاتفاق فاز على الهلال في مباراتين فقط وسجل 18 هدف في شباك الزعيم، وحل التعادل في 4 مباريات جمعت الفريقين.

رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والاتفاق

كما هو معروف فأن شراء تذاكر مباريات دوري روشن إلكترونياً من خلال الإنترنت، وفيما يلي رابط وخطوات شراء تذاكر الهلال والاتفاق.