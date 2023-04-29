“أنا الزعيم” موعد مباراة الهلال وأوراوا الياباني في كأس أسيا 2023 والقنوات الناقلة على نايل سات

دقت ساعة الحسم التي تنتظرها الجماهير الهلالية لمشاهدة فريقها في نهائي دوري أبطال أسيا 2023، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، وتأمل الجماهير في تحقيق فوز قوي ومريح قبل موقعة الإياب تساعده في حصد اللقب الخامس في تاريخه والمشاركة في مونديال العالم الذي سيقام في المملكة نهاية 2023 الجاري، الزعيم متألق محلياً في الأسابيع الأخيرة أهلته للوصول لنهائي كأس الملك أمام الوحدة، اللقاء المرتقب يذاع عبر 5 قنوات تلفزيونية إضافة إلي منصة شاهد vip ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم تفاصيل المباراة بالكامل فتابعونا.

كان الهلال قد صعد أول مجموعته في دور المجموعات برصيد 13 نقطة، ثم تقابل في دور أل 16 مع شباب الأهلي دبي وفاز عليه بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يصطدم بفريق فولاذ الإيراني في ربع النهائي ويفوز عليه بهدف دون رد، وفي الدور نصف النهائي أكتسح الدحيل القطري بسباعية نظيفة، ليصل للنهائي الخامس في إنجاز غير مسبوق للنادي والكرة السعودية.

موعد مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني

18.30 : – بالتوقيت العالمي جرينتش.

19.30 : – السابعة والنصف مساءً بتوقيت السودان/ ليبيا/ فلسطين.

20.30 : – الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مصر/ الكويت/ قطر/ العراق.

21.30 : – التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عُمان.

الهلال السعودي

مباراة نهائي دوري أبطال أسيا هي الظهور الخامس للهلال في البطولة بنظامها الحديث.

نجم الهجوم النيجيري إيجالو يتطلع للتسجيل الليلة للفوز بلقب هداف البطولة الذي سجل فيها 7 أهداف.

الهلال سجل الفوز أل 9 على التوالي في الأدوار الإقصائية وهو أعلى سلسلة أنتصارات في تاريخ البطولة.

تقابل الهلال مه أوراوا 4 مباريات في نهائي 2017 التي فاز بها أوراوا و 2019 التي فاز بها الهلال.

الطريق إلى نهائي #دوري_أبطال_آسيا2022 🛣️ نادي الهلال السعودي يسعى للتتويج بلقب #دوري_أبطال_آسيا للمرة الخامسة في التاريخ 🏆@Alhilal_FC pic.twitter.com/3liM1bFRCq — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 28, 2023

مشوار أوراوا في البطولة من البداية حتى النهائي

31 هدف في 9 مباريات 😱 تعرفوا على مسيرة نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني في #دوري_أبطال_آسيا2022 🇯🇵♦️pic.twitter.com/Roc6y3zLXj — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 29, 2023

دوري أبطال أسيا 2023

نشر الموقع الرسمي لدوري أبطال أسيا أرقام وأحصائيات هامة عن تفاصيل اللقاء المرتقب، أهما المقارنة بين مهاجمي الفريقين، النيجيري إيغالو مهاجم الهلال والبرازيلي كارلسون، والذي تفوق فيها نجم الهلال وفيما يلي الأرقام.

بطاقة مباراة الهلال وأوراوا