أخبار الرياضة

“أنا الزعيم” موعد مباراة الهلال وأوراوا الياباني في كأس أسيا 2023 والقنوات الناقلة على نايل سات

شريف أشرف

دقت ساعة الحسم التي تنتظرها الجماهير الهلالية لمشاهدة فريقها في نهائي دوري أبطال أسيا 2023، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، وتأمل الجماهير في تحقيق فوز قوي ومريح قبل موقعة الإياب تساعده في حصد اللقب الخامس في تاريخه والمشاركة في مونديال العالم الذي سيقام في المملكة نهاية 2023 الجاري،  الزعيم متألق محلياً في الأسابيع الأخيرة أهلته للوصول لنهائي كأس الملك أمام الوحدة، اللقاء المرتقب يذاع عبر 5 قنوات تلفزيونية إضافة إلي منصة شاهد vip ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم تفاصيل المباراة بالكامل فتابعونا.

موعد-مباراة-نهائي-دوري-أبطال-أسيا-2023-بين-الهلال-وأوراوا

كان الهلال قد صعد أول مجموعته في دور المجموعات برصيد 13 نقطة، ثم تقابل في دور أل 16 مع شباب الأهلي دبي وفاز عليه بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يصطدم بفريق فولاذ الإيراني في ربع النهائي ويفوز عليه بهدف دون رد، وفي الدور نصف النهائي أكتسح الدحيل القطري بسباعية نظيفة، ليصل للنهائي الخامس في إنجاز غير مسبوق للنادي والكرة السعودية.

قد يهمك:

الهلال السعودي يخرج بنتيجة مخيبة للآمال أمام نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 

بالفيديو.. الماسات الحمر يفعلها وينجح في اقتناص التعادل من أرض الهلال ووسط جمهوره في مباراة الذهاب

موعد مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني

توقيت المباراة

  • 18.30 : – بالتوقيت العالمي جرينتش.
  • 19.30 : – السابعة والنصف مساءً بتوقيت السودان/ ليبيا/ فلسطين.
  • 20.30 : – الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مصر/ الكويت/ قطر/ العراق.
  • 21.30 : – التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عُمان.

الهلال السعودي

  • مباراة نهائي دوري أبطال أسيا هي الظهور الخامس للهلال في البطولة بنظامها الحديث.
  • نجم الهجوم النيجيري إيجالو يتطلع للتسجيل الليلة للفوز بلقب هداف البطولة الذي سجل فيها 7 أهداف.
  • الهلال سجل الفوز أل 9 على التوالي في الأدوار الإقصائية وهو أعلى سلسلة أنتصارات في تاريخ البطولة.
  • تقابل الهلال مه أوراوا 4 مباريات في نهائي 2017 التي فاز بها أوراوا و 2019 التي فاز بها الهلال.

مشوار أوراوا في البطولة من البداية حتى النهائي

دوري أبطال أسيا 2023

نشر الموقع الرسمي لدوري أبطال أسيا أرقام وأحصائيات هامة عن تفاصيل اللقاء المرتقب، أهما المقارنة بين مهاجمي الفريقين، النيجيري إيغالو مهاجم الهلال والبرازيلي كارلسون، والذي تفوق فيها نجم الهلال وفيما يلي الأرقام.

بطاقة مباراة الهلال وأوراوا

المباراة الهلال & أوراوا
المنافسة ذهاب دوري أبطال أسيا 2023
الموعد والتوقيت السبت 2023/04/29 الساعة 20.30 بتوقيت مكة
الملعب الملك فهد
القنوات الناقلة بي إن سبورت/ ssc / دبي الرياضية/ أبوظبي أسيا/ الكأس القطرية
Avatar of شريف أشرف
شريف أشرف

شريف أشرف كاتب مصري، أحب مشاهدة كرة القدم والأفلام الأجنبية، ومتابعة الشأن العام والأخبار الافتصادية والسياسية، وأحب السفر خاصة الأماكن الأثرية، بكالوريوس هندسة أنتاج دفعة 2000.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات