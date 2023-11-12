أمير المنطقة الشرقية يستقبل شعلة دورة الألعاب السعودية 2023

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، شعلة النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية 2023، في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.

السباقات الجبلية

وتسلم سمو الأمير الشعلة من البطلة السعودية هيا السماري، الرحالة والمغامرة السعودية وعداءة السباقات الجبلية، والتي خاضت رحلة طويلة سيراً على الأقدام من حدود المكسيك إلى كندا بطول 2000 ميل، متجردة من كل وسائل الرفاهية الحديثة. كما سلمه إياها اللاعب السعودي حسين عاصم آل حزام، صاحب الإنجازات الرياضية المتتالية، والذي حقق هذا العام ذهبية بطولة آسيا داخل الصالات، وفضية بطولة آسيا خارج الصالات، وبرونزية دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو الصينية.

الواجهة البحرية

وكانت جولة الشعلة قد بدأت في المنطقة الشرقية، حيث تجولت في العديد من المواقع على مدار 3 أيام، منها الواجهة البحرية لكورنيش الدمام، وجزيرة المرجان، وممشى طريق الملك سلمان، وبحيرة البط بكورنيش الخبر الشمالي، وساحة جوار، كما زارت عدداً من المواقع في محافظة الأحساء مثل قصر إبراهيم وجبل قارة.

المعالم الثقافية والتاريخية

وتتضمن جولة الشعلة هذا العام زيارة أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية على مسار يجوب 66 معلماً شهيراً في جميع أنحاء المملكة، ويرافقها عدداً من الأبطال والمؤثرين في المجتمع ممن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات كبيرة، لمنح جميع أفراد المجتمع فرصة مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفال بأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.

الدعم السخي من القيادة الحكيمة

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بالدعم السخي من القيادة الحكيمة للرياضة السعودية، مؤكداً سموه على أن الألعاب السعودية تعكس ما وصلت إليه الرياضة السعودية من تطور ملحوظ وإنجازات متتالية، متمنياً سموه التوفيق لجميع المشاركين في منافسات هذا العام لتحقيق طموحاتهم وآمالهم.