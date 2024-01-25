أمم إفريقيا.. مواجهات نارية في دور ال 16 أبرزها نيجيريا والكاميرون (مواعيد المباريات)

يستعد عشاق كرة القدم الإفريقية لمواجهات مثيرة ونارية في دور الستة عشر من كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023.

وأصبحت المنافسة في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار حماسية للغايو، بعدما تعرضت عدد من المنتخبات الكبيرة للخروج من دور المجموعات وعلى رأس هذه المنتخبات الجزائر وتونس.

مباريات نارية في دور ال 16 بكأس الأمم الإفريقية

🏆⚽️ الطــريــق إلى الـنهائــي ⚽️🏆 المواجهات المرتقبة في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 توتال إنيرجيز ✍️🗨️ من سيعبر إلى الدور ربع النهائي؟#كأس_أمم_أفريقيا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/CQgOHDvfOd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2024

يواجه المنتخب النيجيري نظيره الكاميروني في دور الستة عشر من كأس الأمم الإفريقية، حيث تنطلق المباراة في العاشرة من مساء السبت القادم والموافق 27 من الشهر الجاري.

بينما سيلتقي المنتخب الانجولي مع نظيره الناميبي في السابعة من السبت المقبل.

فيما سيُلاقي الرأس الأخضر نظيره الموريتاني في السابعى من مساء الإثنين المقبل، والموافق التاسع والعشرون من شهر يناير.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره الجنوب إفريقي، الثلاثاء الموافق 30 يناير ، في الساعة 10 مساءًا.

ويلعب المنتخب المالي أمام نظيره بوركينا فاسو، في الثلاثاء، في تمام الساعة 7 مساءًا.

ويخوض المنتخب السنغال مواجهة قوية أمام نظيره اكوت ديفوار، في العاشرة من مساء الإثنين المقبل.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره الكونغو الديمقراطية، في العاشرة من مساء الأحد الموافق 28 يناير.

ويلعب منتخب غينيا الاستوائية أمام نظيره الغيني في السابعة من مساء الأحد الموافق الثامن والعشرون من الشهر الجاري.

واستمتعت الجماهير الإفريقية والعربية بهذه البطولة في دور المجموعات منها، حيث جاءت المنافسات بها قوية وحماسية، بعد المستويات التي قدمتها المنتخبات الضعيفة بها، والتي أحرجت من خلالها منتخبات كبيرة ولديها تاريخ عريق بالبطولة.