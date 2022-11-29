أمريكا تحبط إيران بلدغة بوليسيتش.. وتواجه هولندا في ثمن نهائي المونديال

تغلب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على إيران بهدف دون رد (1-0) على ستاد الثمامة، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لمونديال قطر 2022.

التعادل السلبي بدون أهداف استمر بين الفريقين حتى الدقيقة 38 عندما تمكن اللاعب كريستيان بوليسيتش من تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الولايات المتحدة الأمريكية بهدف دون رد.

وحاول منتخب إيران تحت قيادة المدير الفني كارلوس كيروش، إدراك التعادل في الشوط الثاني، وكثف من نشاطه الهجومي لكن دون جدوى أو فاعلية على مرمى الخصم.

وصعد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022، بعد احتلال وصافة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، ليواجه منتخب هولندا متصدر المجموعة الأولى، في دور الـ 16 بمونديال قطر.

وتجمد رصيد منتخب إيران عند 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الثانية.

وكان منتخب إيران قد بدأ مسيرته في بطولة كأس العالم 2022، بالخسارة 2-6 أمام منتخب إنجلترا، قبل تصحيح الأمور والفوز القاتل 2-0 على ويلز.

أما منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بدأ مشواره في مونديال قطر 2022، بالتعادل الإيجابي 1-1 مع منتخب ويلز، قبل التعادل السلبي بدون أهداف أمام منتخب إنجلترا.

وكان موقع الفيفا بلس، التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم، قد نشر تشكيلة المنتخبين الإيراني والأمريكي على النحو التالي:

تشكيلة منتخب إيران: الحارس علي بيرانفاند وميلاد محمدي ومرتضى بورنيجانجي وماجد حسيني ورامين رضائيان وإحسان حاجي سافي وسعيد عزت الله ومهدي طارمي وعلي غوليزاده وأحمد نور الله وسردار أزمون

تشكيلة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية: الحارس مات تيرنر وسيرجينو ديست وأنتوني روبنسون وتيم ريم وكاميرون كارتر فيكرز وتايلر أدامز ويونس موسى وويستون جيمز إيرل إم سي كيني وكريستيان بوليسيتش وتيم ويا وجوش سارجنت