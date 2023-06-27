أليخاندرو كاكو لاعب التعاون السعودي يقترب من العين الإماراتي بالصيف الحالي

بات النجم الباراجواياني المتألق، أليخاندرو روميرو “كاكو”، على وشك الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي، خلال سوق انتقالات الصيف الحالي، من أجل اللعب في الدوري الإماراتي.

أليخاندرو كاكو يقترب من العين الإماراتي

ووفقًا لما ذكره الصحفي الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو، فإن أليخاندرو كاكو سوف يرتدي قميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي خلال الموسم الرياضي القادم 2023/2024.

وبات من المتوقع أن يقوم كاكو بالتوقيع على عقد ممتد لمدة 3 سنوات مع نادي العين الإماراتي، مؤكدًا أن المفاوضات في المرحلة الأخيرة قبل توقيع العقود.

وتابع كاكو عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الاثنين بأن:

“يتم حاليًا الانتهاء من التفاصيل المتعلقة برحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، وسيتم دفع 5 ملايين دولار قيمة الشرط الجزائي”.

كاكو يتألق مع التعاون السعودي

وتمكن أليخاندرو كاكو، لاعب نادي التعاون السعودي، من خطف الأنظار في الموسم المنصرم، ليُساهم في احتلال الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس بدوري روشن السعودي، وينفرد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 15 تمريرة.

ولعب أليخاندرو كاكو ما مجموعه 26 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في دوري روشن السعودي بمعدل 1890 دقيقة.

كشف حساب كاكو مع التعاون قبل الانضمام لـ العين الإماراتي

واستطاع أليخاندرو كاكو أن يقوم بتسجيل 6 أهداف، وقدم 15 تمريرة حاسمة، وذلك وفقًا لموقع رابطة المحترفين.

وقام كاكو بـ13 تسديدة على المرمى بدقة وصلت إلى 72.2%، ولعب 18 عرضية ناجحة بدقة 24%، وقام بـ828 تمريرة ناجحة بمعدل 78.2%، ولديه 36 مراوغة ناجحة، وقام بـ13 افتكاكًا ناجحًا، بدقة 68.4 %، وشتت الكرة 4 مرات.