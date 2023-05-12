أليجري: يوفنتوس قادر على التأهل لنهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية

أدلى ماسميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، بتصريحات هامة عن المباراة التي جمعت فريقه ضد إشبيلية الإسباني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق، مساء الخميس على ملعب “أليانز ستاديوم”، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي لنسخة 2023.

جاءت أهداف المباراة عن طريق النجم المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 26 من عمر اللقاء لصالح فريق إشبيلية، قبل أن يتعادل فيدريكو جاتي في الدقيقة 97 من عمر اللقاء.

تصريحات ماسيمليانو أليجري

وصرح أليجري لشبكة “راي سبورت” الإيطالية، عقب انتهاء المباراة: “لعبنا مباراة جيدة حتى سجلوا الهدف لقد اتخذنا خيارات خاطئة في آخر 30 مترًا، لقد انفصلنا عن المباراة”.

وواصل مدري يوفنتوس: “إشبيلية فريق خبير، لقد نزلوا إلى الميدان بالعقلية الصحيحة، كنا جيدين في عدم إحداث المزيد من الضرر وذهاب النتيجة 2-0، في الشوط الثاني كان الأمر أفضل، فقد أهدرنا بعض التمريرات الأخيرة، لكن في إشبيلية لدينا فرصة للتأهل إلى النهائي”.

وبسؤال أليجري عن ركلة الجزاء غير المحتسبة لصالح أدريان رابيو قال: “نحن نفكر فقط في أنفسنا ، علينا التركيز على مباراة الدوري، نحن في المركز الثاني ولدينا كريمونيزي وعلينا الفوز”.

وأكمل المدرب المخضرم حديثه عن تقنية الفار بالقول: “إذا لم يذهب، لم يتصل به، نحن نقبل كل شيء، نحن فقط نفكر في اللعب، في تلك اللحظة ، كان الأمر الأكثر خطورة، مع وجود تشتيت كان بإمكاننا تلقي هدفين ،الرجال كانوا جيدين في التزام الهدوء”.

كما تحدث أليجري عن هدف جاتي قائلاً: “لقد أبلى الجميع بلاءً حسنًا ، مع هذه الرغبة في الوصول، لم يكن الأمر سهلاً ، لقد دافعوا جيدًا. بدأنا بشكل جيد ثم عانينا بعد الهدف”.

يوفنتوس ضد إشبيلية

ومن الجدير بالذكر أن نادي يوفنتوس سبق أن تأهل لنصف النهائى بعدما عبر عقبه سبورتينج لشبونة بدور ربع النهائي، بينما تأهل إشبيلية لنصف النهائي بعد الفوز على مانشستر يونايتد.

وواجه يوفنتوس وإشبيلية قبل هذا اللقاء بعضهما البعض في أربع مناسبات سابقة في أوروبا، وكلها في دوري أبطال أوروبا بين عامي 2015 و 2016 و 2016-2017 حيث فاز يوفنتوس مرتين من المواجهات الأربع وتعادل في مواجهة وخسر مثلها ، بينما لم يُهزم على أرضه حيث فاز في لقاء وتعادل مثله.

بينما على الجانب الآخر، فقد فاز إشبيلية في كل من مبارياته الست الأخيرة ضد الأندية الإيطالية في الدوري الأوروبي، حيث جاء كل فوز خلال مراحل خروج المغلوب، وشهدت آخر هذه المباريات فوزهم على إنتر ميلان في النهائي في موسم 2019-20.