ألمانيا تستعين بزوجات اللاعبين خوفًا من حدوث الكارثة في مونديال كأس العالم قطر 2022

قام المنتخب الألماني بالاستعانة بـ صديقات وزوجات اللاعبين وذلك بغرض الرفع من روحهم المعنوية قبل المواجهة المرتقبة والحاسمة مع المنتخب الكوستاريكي في مونديال كأس العالم قطر 2022.

ويقابل الألمان غدًا الخميس 1 ديسمبر 2022 المنتخب الكوستاريكي في لقاء الجولة الثالثة، ويحتاج المنتخب الألماني للفوز بفارق هدفين، مع عدم تحقيق المنتخب الياباني الفوز على الأسبان، حتى تتمكن من الصعود للدور القادم.

ويتواجد الماكينات الألمانية في المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة، فيما يتصدر المنتخب الإسباني الترتيب برصيد 4 نقاط، ويأتي من بعده كلًا المنتخب الياباني والكوستاريكي برصيد 3 نقاط.

وتبعًا لصحيفة ” بيلد ” فإن زوجات اللاعبين قد وصلوا لمعسكر المنتخب ومكثوا لمدة يومين، قبل بدء الماكينات الألمانية في الاستعداد للمواجهة الحاسمة أمام كوستاريكا.

وقد ودع المنتخب الألماني ” مونديال كأس العالم ” من دور المجموعات لأول مرة خلال مونديال روسيا الماضي 2018.