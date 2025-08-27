أخبار الرياضة

ألكسندر إيزاك يواصل الإضراب ويضغط للرحيل عن نيوكاسل نحو ليفربول قبل نهاية سوق الانتقالات

اميرة محمد

يشهد نادي نيوكاسل يونايتد أزمة متصاعدة مع مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك، الذي يصر على الرحيل إلى ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، رغم كافة محاولات الإدارة لإقناعه بالبقاء في صفوف الفريق.

ووفقًا لتقارير إعلامية إنجليزية وإيطالية فإن إيزاك (25 عاماً) أبلغ إدارة نيوكاسل بشكل واضح أن فترته مع النادي انتهت وانه يرغب في  مغادرة “سانت جيمس بارك”، حيث يرفض الانضمام إلى التدريبات منذ بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، كما غاب عن أول مباراتين للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، مفضلاً مواصلة إضرابه بانتظار ما ستسفر عنه الأيام الأخيرة من الميركاتو، الذي يغلق أبوابه بعد ستة أيام فقط.

وعلى الرغم من محاولات إدارة النادي بقيادة رئيس مجلس الإدارة ياسر الرميان ووفد من صندوق الاستثمارات العامة (PIF) إلى جانب المالك المشارك جيمي روبن، إلا إنها لم تنجح في ثني اللاعب عن قراره، فقد قام الوفد بزيارة منزل إيزاك الاثنين الماضي في محاولة لإقناعه، لكن الأخير تمسك برغبته في الرحيل نحو آنفيلد وتحقيق حلم اللعب في صفوف ليفربول.

وكان قد تقدم ليفربول بعرض رسمي قبل أكثر من ثلاثة أسابيع بلغت قيمته 110 ملايين جنيه استرليني إلا أن نيوكاسل رفضه، متمسكًا بمطالبه المالية التي تصل إلى 150 مليون جنيه، في حين تشير تقارير أن ليفربول يستعد لتقديم عرض جديد بقيمة 130 مليون جنيه، لكنه لن يذهب لما هو أبعد من ذلك ما لم يحصل على إشارات إيجابية من إدارة نيوكاسل.

وأكدت صحيفة تيليجراف البريطانية أن مستقبل الصفقة لا يزال معلقاً بيد صندوق الاستثمارات العامة السعودي المالك الأكبر للنادي، والذي يواجه ضغوطاً غير متوقعة من اللاعب لفرض رحيله، حيث تصر إدارة نيوكاسل على التمسك بموقفها الرافض حتى إيجاد بدائل هجومية، خاصة بعد تعثر مفاوضاتها لضم يواني ويسا مهاجم برينتفورد، ويورجن ستراند لارسن لاعب وولفرهامبتون.

كما أعرب مدرب نيوكاسل إيدي هاو عن أسفه لغياب هدافه السويدي، موضحاً في تصريحات إعلامية: لست طرفًا في المفاوضات لكنني كنت أتمنى أن يكون أليكس معنا، فجودته كانت ستصنع الفارق في أول مباراتين هذا الموسم، وأضاف: “الهزيمة أمام ليفربول كانت محبطة لكن لا يمكنني لوم اللاعبين، فقد قاتلوا بكل ما لديهم رغم الظروف.”

