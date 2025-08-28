ألكسندر إيزاك يعود للملاعب بعد أزمة نيوكاسل وليفربول.. قائمة منتخب السويد

يبدو أن عشاق كرة القدم الأوروبية على موعد جديد مع مشاهدة المهاجم الدولي السويدي ألكسندر إيزاك داخل المستطيل الأخضر، وذلك بعد فترة غياب طويلة امتدت لأشهر بسبب الأزمة الحادة التي نشبت بينه وبين إدارة ناديه الإنجليزي نيوكاسل يونايتد، على خلفية رغبته في الانتقال إلى صفوف نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أزمة إيزاك بعد رفض رحيله إلى ليفربول

بدأت القصة منذ ما يقارب الشهرين، حينما أبلغ إيزاك إدارة نيوكاسل بشكل صريح برغبته في الرحيل إلى ليفربول، مؤكداً أنه يرى مستقبله الكروي في ملعب “آنفيلد”؛ إلا أن إدارة “الماكبايس” رفضت الطلب بشكل قاطع، متمسكة بخدمات مهاجمها الأول، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تنتظر الفريق هذا الموسم، سواء على صعيد المشاركة في دوري أبطال أوروبا أو منافسة كبار الدوري الإنجليزي الممتاز على المراكز المتقدمة.

لم يقف الأمر عند رغبة اللاعب فقط، بل تقدم ليفربول بعرضين رسميين للتعاقد مع إيزاك، وصل أحدهما إلى 110 ملايين جنيه إسترليني، إلا أن إدارة نيوكاسل تمسكت بموقفها ورفضت التفريط في المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا، معتبرة أنه أحد أعمدة المشروع الرياضي للفريق.

أمام هذا الرفض المتكرر، لجأ إيزاك إلى الإضراب عن التدريبات الجماعية مع نيوكاسل، وأكد بشكل علني أنه لا يرغب في الاستمرار أو اللعب بقميص الفريق، حتى لو ظل مقيدًا في قائمته عقب غلق سوق الانتقالات، هذا القرار أدى إلى تفاقم الأزمة وابتعاد اللاعب عن أجواء المباريات منذ نهاية الموسم الماضي، حيث غاب كذلك عن فترة الإعداد الصيفية بالكامل.

ورغم هذه الظروف المعقدة على مستوى الأندية، جاءت بارقة الأمل عبر منتخب السويد، حيث أعلن المدير الفني للمنتخب عن استدعاء إيزاك لقائمة الفريق استعدادًا لخوض مباراتي تصفيات كأس العالم أمام كل من سلوفينيا وكوسوفو، والمقرر إقامتهما في نهاية الأسبوع المقبل.

وبهذا قد نشاهد عودة إيزاك للملاعب بعد غياب طويل، مع إمكانية تعزيز رصيده الدولي الذي يبلغ حتى الآن 16 هدفًا في 52 مباراة دولية بقميص المنتخب السويدي.