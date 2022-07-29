ألفيس يصنع هدفاً في ظهوره الأول مع بوماس.

في المباراة التي كانت شاهدة على الظهور الأول للبرازيلي داني ألفيس، منذ انضمامه لنادي بوماس أونام المكسيكي، حيث تعادل بوماس أمام ضيفه مازاتلان بهدف لمثله في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وشهدت المباراة التي أقيمت فجر يوم أمس الخميس، عدم اهتزاز الشباك إلا في الربع ساعة الأخيرة من عمرها حيث افتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة ” 75 ” بهدف إدوارد بيلو.

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة الأصلي، تمكن صاحب الأرض من تسجيل هدف التعادل عن طريق نيكولاس فريري بعد تمريرة حاسمة من صاحب المشاركة الأولى النجم داني ألفيس.

وبهذا التعدل تقدم بوماس للمركز السابع برصيد 7 نقاط، في حين أصبح رصيد مازاتلان 3 نقاط في المركز قبل الأخير.

ومن جانبه فاز نادي نيكاكسا على ضيفه باتشوكا بهدفين نظيفين، سجل الهدف الأول برايان جارتيكا في الدقيقة 34، والهدف الثاني سجله ميلتونم خيمينز عند الدقيقة ” 48″، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط محتلاً المركز الرابع بفارق 3 نقاط خلف مونتيري وتولوكا وتيجريس أونال، الذين يتمركزون في المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب برصيد 12 نقطة لكل منهم.

وتجمد رصيد باتشوكا عند ثماني نقاط في المركز السادس خلف بويبلا الذي يحتل المركز الخامس بفارق الأهداف.