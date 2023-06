«ألفا» للراليات ينافس على لقب «أبطال الأسفلت» في بطولة مصر الشرق الاوسط

يستعد فريق «ألفا» للراليات، أبطال الجمهورية فى سباقات الرالي، لتحدى جديد على الفوز بلقب «أبطال الأسفلت» لضمه بجانب ألقابهم السابقة.

يذكر أن بطولة مصر الشرق الاوسط لسباقات السيارات تستعد لإطلاق أحد فاعليتها الهامة التي تقدمها لجمهور «الموتور سبورت» كل عام تحت عنوان «REV IT UP Festival»، والذي يقام في «فاميلي بارك الرحاب» على مدار يومين متتالين، يشهدان جولتان رئيسيتان الى جانب فاعليات اخرى على الهامش.

وتبدأ الجولة الأولى من بطولة مصر الشرق الاوسط للدريفت تحت عنوان «REV IT UP Drifting Competition» يوم الجمعة القادم 16 يونيو، وتقام الجولة الثانية في اليوم التالي السبت 17 يونيو، من بطولة مصر الشرق الاوسط للسبيد تحت عنوان «REV IT UP Speed Test»، ويشارك فيها فريق «ألفا» للراليات، أبطال الجمهورية فى سباقات الرالى فى تحدى جديد لمحاوله الفوز بلقب «أبطال الأسفلت».

ويستعد فريق «ألفا» للراليات، لعدة تعديلات في الفريق، لكي تتناسب مع هذه النوعية من السباقات، خاصةً أن الفريق سيشارك بأربعة من المتسابقين على رأسهم الكابتن أمير يوسف الفائز بلقب بطل الجمهورية لسباقات الراليات عام 2022، والكابتن نادر الخياط .

ويشارك في السباقات عدد كبير من المتسابقين المحترفين والمبتدئين، بالاضافة إلى السيدات وذوي الهمم والجونيورز (الاطفال) تحت ١٢ سنة، كما تشارك العديد من الدول العربية مثل: «الأردن – الكويت – السعودية – العراق – سوريا-ليبيا – عمان» بالإضافة إلى دولة «اليابان».

ومن جانبه أكد كابتن سامح عبدالقوي المنظم العام، أن الفعالية ستظهر بشكل مختلف هذا العام، ولن تقتصر على السباقات الرسمية فقط، وستتضمن الفعالية أنشطة تفاعلية آخرى ومفاجئات يُتوقع أن تُسعد الجمهور.

فيما أعلنت الكابتن ياسمين سامي المديره المساعده في الفعالية، أن الفعالية ستنقل عبر مجموعة قنوات «ON Sport».

وفي السياق ذاته أوضح العميد أحمد فهمي الشهير بـ«فخامة»، المسئول عن تأمين الفعالية، أنه يستعد مع كافة فريق التأمين لاستقبال الجماهير، حيث استقبلت الفعالية في آخر دوراتها أكثر من 5000 مشاهد، ومتوقع أن تزيد الأعداد في الفعالية الحالية، وناشد الجماهير بعدم التدافع لتفادي الحوادث والإصابات.

ومن جانبه توجه الكابتن أمير يوسف قائد فريق «ألفا» للراليات، بالشكر لكل الرعاة على دعمهم لمثل هذه الرياضات، سواء من خلال دعم الفرق المتسابقة او الاحتفال نفسه، كما توجه بالشكر لأعضاء الفريق على مجهودهم في التجهيزات، كما تقدم بالشكر لمنظمي الفعالية على المجهود الجبار في تنظيم الفعالية بشكل لائق لاسعاد المشاركين والجماهير، كما تقدم بالشكر للوزارات المعنية على تشجيعها تلك الرياضة ودعمهم الدائم، فيما تقدّم بالشكر للجمهور على دعمه، مشيراً إلى أن حضور تلك الفعاليات، يسمح بتوعية الشباب بكيفية توجيه طاقاتهم في حلبة السباق، وعدم المشاركة في سباقات الشوارع الغير منظمة وغير أمنة.