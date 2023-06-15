ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد على رادار الدوري السعودي في الصيف الحالي

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الخميس، أن النجم الإسباني ألفارو موراتا مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، عرضاً مغرياً من جانب أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، للتعاقد معه خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية للموسم الجديد 2023/2024.

صفقات أندية الدوري السعودي 2023

وتفيد التقارير بأن نادي التعاون السعودي، يستهدف إبرام صفقة التعاقد مع ألفارو موراتا خلال السوق الصيفية مقابل عرض خُرافي، وذلك حسب الصحفي التركي إكرم كونور.

وذكر إكرم كونور عبر حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بأن نادي التعاون يعرض على ألفارو موراتا عقداً مدته ثلاث سنوات مقابل 200 مليون دولار.

التعاون السعودي يخطط لضم ألفارو موراتا

ويرتبط ألفارو موراتا، الذي سبق له اللعب لصالح أندية ريال مدريد ويوفنتوس وتشيلسي، والبالغ من العمر 30 عاماً، بعقدٍ ساري مع أتلتيكو مدريد لنهاية الموسم المقبل، أي حتى 30 يونيو 2024.

ومن الجدير بالذكر أن ألفارو موراتا سبق أن انتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد في يناير من عام 2019 قادماً من تشيلسي، في صفقة بنظام الإعارة تحولت في 2020 إلى انتقال نهائي.

وخاض ألفارو موراتا ما مجموعه 106 مباراة مع أتلتيكو مدريد في جميع البطولات وسجل خلالهم 37 هدفاً وصنع 9 تمريرات حاسمة لزملائه.