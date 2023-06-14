أكرم توفيق لاعب رجل.. تحمل المسؤولية منذ الصغر “ماذا قال عنه جمهور الأهلي اليوم”

أكرم توفيق، قصة جميلة تحكي له وعنه، عندما بدأ في قطاع الناشئين بنادي إنبي، كانت بدايته تبشر بالخير وتوحي للجميع أنه صاحب مستقبل كبير في مجال كرة القدم، وعندما انتقل من نادي إنبي في “عام 2016” إلي صفوف النادي الأهلي، ولعب في مركز الوسط الدفاعي، كان تسليط الضوء عليه كبير، وكان الحمل أيضا ثقيل، لكنه برغم صغر سنه كان كبير، وكان في بعض الأحيان يلعب في مركز الظهير، واثبت انه بحق وبجد لاعب خطير.

مشوار جميل للاعب كبير

فتم اختياره ضمن صفوف المنتخب المصري للشباب، وتم إعارته إلى فريق الجونة، “عام 2018″، وعاد ليحلق من جديد في سماوات النادي الأهلي المجيد، وبعد ما تم الحديث عن بيع اللاعب ” حمدي فتحي” لأحد الأندية في قطر، ظهر اسم “أكرم توفيق” ضمن التريندات، لهذه الأسباب حدثناكم عنه، فماذا قال جمهور الأهلي العاشق اليوم عنه.

ماذا قال جمهور الأهلي عن أكرم توفيق

اليوم جمعنا لكم بعض ما قيل عن اللاعب الماهر المتميز،”أكرم توفيق” بعض التغريدات على تويتر والبعض الأخر على انستقرام، كلها أراء حرة، تحمل معاني الحب والعرفان بالجميل، لهذا اللاعب الصغير في السن لكنه كبير.

لا يوجد لاعب في افريقيا يقوم بدوره

“لو حد راجع ذاكرته وافتكر نسخة اكرم توفيق بتاعت الارتكاز هيشوف نسخة مفيش لاعب في افريقيا قادر يقوم بالدور ده زي ما أكرم كان بيعمله مع ماتشات المنتخب الاولمبي، واللي كان وقتها بالمناسبة بيلعب لوحده في المركز ده وقدامه ٢ نص ملعب طايرين مش بيدافعوا خالص اكرم في تصفيات افريقيا”.

البديل الذي يسد مكان حمدي فتحي

“عند رحيل حمدي فتحي (وهو الأقرب)، وفي ظل ثبات أداء محمد هاني وكفاءة خالد عبد الفتاح أتصور إعادة أكرم توفيق لمكانه الأساسي كخط وسط مدافع سيكون إضافة قويه جدآ!.

في انتظار عودة أكرم توفيق

“تحت ٢٣ سنة لما كنا بنقابل اتقل منتخبات افريقيا في السن ده مكنش فيه منتخب عارف يمسك نص الملعب ولا عارف يروح بهجمة، وفي الأولمبياد لما لعبنا قدام منتخبات الصفوة زي اسبانيا والأرجنتين كان اكرم هو افضل لاعبي المنتخب وعلشان كده انا المرة دي منتظر بإذن الله عودة اكرم توفيق في مركز”.

وهذه رغبته للإغراء المادي الكبير

“لما تيجى فرصه ممتازه لاحتراف لاعب لا يجب ان نقف فى طريقه بشرط الحفاظ على قوام الفريق، فى حاله احتراف لاعبنا المميز حمدي فتحي وهذه رغبته للإغراء المادي الكبير….لدينا أكرم توفيق ونستطيع استعاده كريم نيدفيد وربما كريم فؤاد للقيام بدوره

اما التعاقد مع رضا بوبو الجوكر فإختيار ممتاز”.

أجمل ما كتب اليوم على انستقرام

أكرم توفيق سيبدأ في الظهور بالتدريبات الجماعية في نهاية شهر مايو المقبل، على أن يبدأ في المشاركة بشكل كامل في المران الجماعي والتقسيمة مع باقي اللاعبين في شهر يونيو

أهم المعلومات عن أكرم توفيق