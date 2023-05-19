أكثر من 500 مليون يورو.. ما تفاصيل العرض الجديد لميسي الذي سيزعج جماهير برشلونة؟

تداولت وسائل الإعلام في اسبانيا يوم الخميس 18 مايو أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب ال 35 عام قد تلقى عرضاً جديداً من قبل نادي عربي كبير، فمن هو هذا النادي؟ وما هي تفاصيل ذاك العقد؟.

اهتمام كبير من نادي الهلال السعودي للحصول على خدمات ميسي

لابد أنك سمعت تلك الأخبار القادمة من السعودية حول نية نادي الهلال في ضم اللاعب الأسطورة ليونيل ميسي، وبالفعل كان العرض حقيقياً وكان راتبه يصل لأكثر من 300 مليون دولار في السنة، وظهرت بعدها شائعات كثيرة تقول إن ميسي فعلاً مهتم بهذا العرض أكثر من أي عرض آخر، خصوصاً بعد توتر العلاقة بينه وبين ناديه باريس سان جيرمان.

ولكن كشفت وسائل الإعلام أيضاً أن بعد رفض ميسي للعرض الأخير الذي تلقاه من الهلال بسبب التفاصيل المتعلقة بالراتب، وعلى أثر ذلك، قد تلقى ليونيل ميسي عرضاً جديد من الصعب رفضه، وهو الذي يقدر بأكثر من نصف مليار دولار امريكي! بزيادة 200 مليون دولار عن العقد السابق. كما وعد بحمل شارة الكابتن في الهلال مثل رونالدو في النصر من الموسم الأول، إضافة لإرتداءه رقمه المفضل في المنتخب وناديه السابق برشلونة، وهو الرقم 10، وذلك حسب صحيفة سبورت الإسبانية التي نقلت هذا الخبر عن رجل الأعمال المقرب من نادي برشلونة (خامي روز).

وأضافت صحيفة سبورت أن نادي الهلال يسعى بشكل جاد لضم ميسي، وهم سيفعلون كل ما بفعلهم لتحقيق هذا الهدف.

المستقبل المثير للدوري السعودي في حال مجيء ميسي

بالطبع كل الأنظار تتجه الآن للدوري السعودي، وأصبحت نسب مشاهدته أعلى من أي وقت سبق، ليس فقط في الوطن العربي بل في العالم بأسره، وذلك بسبب انضمام الأسطورة كريستيانو رونالدو لنادي النصر براتب هو الأعلى في تاريخ كرة القدم والذي يقدر ب 200 مليون دولار بالسنة الواحدة، وهو ما سوّق للدوري السعودي بشكل أكبر، حتى أن عملاق النقل التلفزيوني (بي إن سبورت) قد اشترت حقوق نقل دوري روشن السعودي الممتاز للعام المقبل.

وفي حال مجيء ميسي سيصبح الأخير اللاعب الأعلى أجراً في التاريخ محطماً مرتبة كريستيانو رونالدو، والأهم من ذلك أنه في حال وافق ميسي على العرض، فبالتأكيد سيصبح الدوري السعودي هو الدوري التي تهتم كل وسائل الإعلام بتغطيته، لربما أكثر من الدوريات الأوربية الخمس الكبرى. لما لا؟ باعتبار أن أعظم لاعبين في العالم حالياً سيلعبان فيه لو تم ما هو مراد، مما سيجعل عشاق المستديرة في تأهب لمعرفة نتيجة التنافس الأخير بين البطلين الخارقين، رونالدو وميسي.

هل هذا العرض يدق المسمار في نعش عودة ميسي لبرشلونة؟

في الآونة الأخيرة، كثرت تلك الأقاويل التي تتحدث عن عودي ليونيل ميسي ليدافع عن ألوان ناديه القديم برشلونة، ولكن ذلك لم يتم تأكيده أو نفيه، وعلى أي حال، يبقى ذلك مجرد آمال يحلم بها عشاق النادي الكتالوني.

ولكن من المستبعد أن يتم ذلك حقاً، فعودة ميسي لبرشلونة تعني ظهور عدة عقبات مع اتمام هذه الصفقة، فبحسب ما قال المحلل الأردني محمد عواد إنه في حال عودة ميسي، فعلى برشلونة التخلي عن الاستثمار بأهم أسلحتها، وهي طاقات الشباب، فبعودة الأسطورة للنادي، سيكتب على أحد اللاعبين اليافعين مثل جافي أو بيدري أو انسو فاتي أن يلزما مقاعد البدلاء لإتاحة مكان لميسي في التشكيلة الأساسية، والمشكلة أن ميسي في آخر مشواره بينما هؤلاء اللاعبين في بداية مسيرتهم، كما يتوقع منهم الكثير، خصوصاً أن فاتي يرتدي الرقم ال10 كدلالة على الثقة به في الفريق، وبيدري وجافي كلاهما حصلا على جائزة أفضل لاعب شاب في أوروبا!. الأهم من ذلك، يقول محللون أن عودة ميسي ليست سوى آمال من الجماهير، فميسي لن يعود براتب منخفض، ولن يستطيع النادي إعطائه هذا الراتب الذي يستحق، خصوصاً وأن النادي الآن مرغم على تخفيض مجموع لائحة رواتبه لأقل من 200 مليون يورو سنوياً.

وما يزيد موقف إدارة برشلونة صعوبة هو أن هذا العرض السعودي هو الأعلى في تاريخ كرة القدم، ومن الصعب على أي لاعب رفضه، خصوصاً وأنه من الصعب في الوقت الحالي على أي نادي أن ينافس هذا العرض في أوروبا أو في العالم كله وليس فقط برشلونة، لذا يمكن لنا القول، أن ميسي اليوم أصبح بالفعل أقرب من أي يوم مضى من اللعب بالقرب منا في السعودية رفقة غريمه التقليدي رونالدو.