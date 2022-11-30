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“أكبر عقد في تاريخ كرة القدم “… صحيفة ماركا : رونالدو وافق على الانتقال إلى النصر السعودي 

مصطفى أبو حجازي

أكدت الصحيفة الإسبانية الشهيرة ” ماركا ” بأن النجم البرتغالي رونالدو قد وافق على الإنتقال إلى نادي النصر السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية بعقد خرافي.  

"أكبر عرض في تاريخ كرة القدم "... صحيفة ماركا : رونالدو وافق على الانتقال إلى النصر السعودي 

ووفقًا لتقارير الصحيفة فإن النجم رونالدو سوف يتقاضى عقدًا هو الأكبر في تاريخ كرة القدم والذي يصل إلى 173 مليون جنيه استرليني سنويًا. 

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وأضافت بأن رونالدو لم يتلقى أي عرض من أحد الأندية الأوروبية الكبيرة، وهو ما يجعله يقترب بشكل كبير من الإنتقال لصفوف النصر السعودي. 

وكان رونالدو قد فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد بالتراضي، وذلك بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها تجاه المدير الفني للشياطين الحمر ومجلس الإدارة. 

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مصطفى أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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