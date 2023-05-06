أكبر ظلم ضد الهلال لـ”سرقة لقب آسيا”.. محلل تحكيمي يفجرها

تعرض فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى ظلم تحكيمي كبير في مباراتهم الأخيرة أمام فريق أوراوا رد ديموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

وتم حرمان فريق الهلال من ركلة جزاء صحيحة في مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة السعودية “الرياض”، وفقًا للخبراء والمحللين، بتحكيم ظالم، مما أدى إلى تعادل الفريق السعودي الموجود في قمة المستوى الرياضي الأفضل، بنتيجة إيجابية 1-1.

نادي الهلال يتعرض لـ”ظلم تحكيمي”

وفي سياق ذلك، أكد المحلل التحكيمي نواف شكر الله على تعرض فريق الهلال لظلم تحكيمي كبير، حين رفض الحكم احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح الفريق السعودي في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول، خلال مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأشار شكر الله خلال حديثه على قناة “SSC الرياضية” إلى أن الحكم أهمل حساب ركلة جزاء لفريق الهلال، وذلك بعد أن تم عرقلة المهاجم الشاب عبدالله الحمدان بداخل منطقة الجزاء من قبل مدافع فريق أوراوا رد ديموندز.

وأكد المحلل التحكيمي في اللعبة الأولى، التي طالب فيها اللاعب عبدالله الحمدان بركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، أن الاحتكاك الذي حدث بينه وحارس أوراوا كان طبيعياً للغاية، وأن القرار الذي اتخذه الحكم كان سليماً.