“أكاذيب وتضليل للرأي العام”.. الزمالك ينفي عزل مرتضى منصور من رئاسة النادي

أصدر شريف حسين، القائم بأعمال المدير التنفيذي في نادي الزمالك، بيانًا نفى فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية، حول قرار لمجلس إدارة النادي بعزل المستشار مرتضى منصور وتعيين قائم بعمل رئيس النادي بدلاً منه، وأكد حسين في بيانه أن الأخبار التي نسبت لمجلس إدارة النادي لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد أخبار كاذبة ومفبركة.

حقيقة عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

كما أشار شريف حسين إلى أن مجلس الإدارة لم يعقد أي اجتماع رسمي أو ودي منذ المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه أعضاء المجلس أنهم يدعمون استمرارية مرتضى منصور رئيسًا للنادي، وأن ما تم تداوله حول قرار عزله وتعيين قائم بعمل رئيس النادي بدلاً منه غير صحيح، وختم حسين بيانه بالتأكيد على ضرورة التصدي لتلك الأخبار الكاذبة وتضليل الرأي العام، ودعوة المجلس الأعلى للإعلام للتدخل في إنهاء هذه الممارسات، مؤكدًا على أن مرتضى منصور لا يزال رئيسًا لنادي الزمالك.

بيان المستشار مرتضى منصور

وعلى الرغم من ذلك، أكد مرتضى منصور صباح الأربعاء الماضي، تمسكه بمنصبه كرئيس لنادي الزمالك، مشددًا في الوقت ذاته على رفضه العودة لمنصبه إلا بمحو لقب “المعزول” من صفته كرئيس للنادي الأبيض، وأكد مرتضى منصور في بيانه على دعمه لفريق الكرة وكل فرق الصالات، وأنهم انتهوا من إعداد الشكاوى الثلاث بمستنداتها التي سترسل للفيفا لحفظ حقوق نادي الزمالك، وختم البيان بشكره واحترامه لجماهير نادي الزمالك وأعضاء وعضوات جمعيته العمومية،مؤكدًا أن الجميع كان مخلصًا لناديهم، وأن الجماهير والأعضاء أثبتوا بوقفتهم الشجاعة خلف مجلس إدارتهم ورئيس ناديهم بأنهم يستحقون الانتماء لهذا الكيان العريق الذي يُعد واحدًا من أعظم الأندية في العالم.

وكان نص المنشور الذي تم نشره من قبل المستشار مرتضى منصور يوم الأربعاء كالتالي:

“الحمد لله علي إستمرار مجلس الإدارة المنتخب الشرعي لاستكمال مدته رغم أنف الشامتين و الشتامين و الكاذبين و المتربصين .

أما بالنسبة لي مازلت مستمر علي موقفي وهو الاعتذار رغم ان الاشكال الذي تم تقديمه أوقف تنفيذ الحكم ولن أعود إلا بحكم قضائي يمحوا لقب المعزول الذي أهان كرامتي وتاريخي أو بإرادة الجمعية العمومية التي اختارتني رئيساً أربع دورات منها ثلاثة متتالية لأول مرة في تاريخ النادي .

أما أحمد وأمير أبنائي فمازالا معتذرين عن عملهم التطوعي في الإشراف علي فريق كرة القدم أو ألعاب الصالات لما نالاه من تطاول وتشهير وسباب ونشر أكاذيب عنهما مع إستمرار دعمي و دعمهم حتي الآن لفريق الكرة وكل فرق الصالات عشقاً للكيان ودليل ذلك أننا انتهينا من إعداد الشكاوي الثلاثة بمستنداتها التي سترسل للفيفا هذا الأسبوع لحفظ حقوق نادي الزمالك حتي لا يجرؤ أي كيان الإعتداء عليها مرة أخري.

وفي النهاية لا أملك إلا كل الشكر والاحترام لجماهير نادي الزمالك وأعضاء وعضوات جمعيته العمومية الوفية العظيمة المحترمين فالجميع كانوا مخلصين لناديهم .

فالجماهير والاعضاء أثبتوا بوقفتهم الشجاعة خلف مجلس إدارتهم ورئيس ناديهم بأنهم يستحقون الإنتماء لهذا الكيان العريق الذي يعد واحدٍ من أعظم الأندية في العالم .”