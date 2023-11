أفضل لاعب في الدوري الانجليزي .. محمد صلاح يحقق إنجاز جديد يعادل به رقم روني

يستمر النجم المصري محمد صلاح في تحطيم أرقامه، فبعد أن توج هداف نادي ليفربول كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي “بريميرليج” للمرة الخامسة، يعادل بذلك رقم الأسطورة الإنجليزية واين روني الذي حصل على الجائزة خمس مرات، وجاء فوز الفرعون المصري باللقب خلال شهر أكتوبر تتويجاً له بعد تألقه خلال مباريات فريقه الأخيرة.

يذكر أن قائد المنتخب المصري محمد صلاح، قد استطاع أن يسجل 5 أهداف خلال ثلاثة مباريات شارك فيها مع فريقه خلال شهر أكتوبر، وذلك بعد أن استطاع أن يفوز خلال مباريتين أمام نوتينجهام فورست وإيفرتون، ويتعادل أمام برايتون.

وكان صلاح قد خاض منافسة شرسه بين المرشحين للفوز بالجائزة لشهر أكتوبر، حيث نافسه كل من دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا، بريان موبيمو نجم فريق برينتفورد، بيدرو نيتو لاعب فريق وولفرهامبتون، كريستيان روميرو مدافع فريق توتنهام، وديكلان رايس نجم وسط أرسنال.

وبحصول محمد صلاح على هذا اللقب للمرة الخامسة يكون قد تساوى مع الرقم المسجل باسم واين روني، ويفصله عن رقم ستيفن جيرارد وكريستيانو رونالدو لقب واحد، وبينه وبين هاري كين وسيرجيو أجويرو رقمين، حيث يأتي موضع صلاح وفق الترتيب التالي:

في المركز الأول هاري كين وسيرجيو أجويرو برصيد 7 مرات.

في المركز الثاني ستيفن جيرارد وكريستيانو رونالدو برصيد 6 مرات.

وفي المركز الثالث كل من محمد صلاح، واين روني، وفان بيرسي برصيد 5 مرات.

