أغلى 10 منتخبات تسويقياً في كأس اسيا 2023

تنطلق الجمعة أولى مباريات كأس آسيا بين منتخبي قطر ولبنان، تستضيف قطر البطولة في الفترة ما بين 12 يناير وحتى العاشر من فبراير هذا العام وتعتبر بطولة كأس آسيا إحدى البطولات المنتظرة بشدة هذا الموسم وتضم البطولة 24 منتخبا، يعتبر منتخب قطر آخر المنتخبات الفائزة ببطولة كأس آسيا وكان العنابي قد ظفر بلقب كأس اسيا عام 2019 بعدما نظمت البطولة دولة الإمارات العربية، وحقق منتخب قطر نجاحا باهرا في البطولة حيث فاز على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تضم منتخبات كأس آسيا العديد من النجوم البارزين الذين يلعبون في كبرى الدوريات الأوروبية، تتباين القيمة التسويقية لنجوم كأس اسيا 2023 ونستعرض معكم في هذا المقال المنتخبات الأعلى قيمة من بين المنتخبات الـ 24 المشاركة وذلك بحسب قيمة اللاعبين في سوق الانتقالات.

ترتيب منتخبات كاس اسيا من حيث القيمة التسويقية:

اليابان:

يعتبر منتخب اليابان المنتخب الأول من حيث القيمة التسويقية للاعبين حيث تبلغ قيمة لاعبيه مجتمعين بـ 234.40 مليون يورو، يضم منتخب اليابان نجوما عدة مثل كاورو ميتوما لاعب برايتون وتاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد وتاكومي مينامينو لاعب ليفربول السابق، يعتبر منتخب اليابان من أبرز المنتخبات المرشحة لحصد البطولة.

منتخب كوريا الجنوبية:

تأتي كوريا الجنوبية في المركز الثاني حيث تبلغ قيمة المنتخب الكوري حوالي 183.45 مليون يورو ويأتي على رأس قائمة اللاعبين اللاعب سون هيونغ مين لاعب فريق توتنهام الإنجليزي كذلك كيم مين جاي لاعب باير ميونخ، من المتوقع أن يسجل منتخب كوريا الجنوبية حضوره بقوة في كأس آسيا 2023 ويعرف المنتخب الكوري بمفاجآته في المواعيد الكبرى.

منتخب إيران:

يأتي منتخب إيران في المركز الثالث بواقع 54.78 مليون يورو، يعتبر مهدي طارمي أبرز نجوم المنتخب الإيراني ويلعب في فريق بورتو البرتغالي.

منتخب أستراليا:

تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب أستراليا 36.30 مليون يورو، يعتبر “اوير مابيل” أبرز لاعبي المنتخب الأسترالي “الكانغر”.

منتخب أوزبكستان:

يضم منتخب اوزبكستان كوكبة من النجوم الشباب المتميزين، تبلغ قيمة منتخب اوزبكستان 32.85 مليون يورو وذلك على الرغم من عدم وجود أسماء معروفة ضمن تشكيلة اوزبكستان الرئيسية، يتسم المنتخب الأوزبكي بروح العمل الجماعي والمستوى القتالي لأجل تحقيق الفوز، لا تندهش إذا رأيت منتخب اوزبكستان ضمن المراكز الأولى في البطولة فهو منتخب عنيد.

منتخب الإمارات:

تبلغ قيمة منتخب الإمارات 32.35 مليون يورو، يضم منتخب الامارات نجوماً مثل عمر عبد الرحمن ومحمد عبد الرحمن.

منتخب قطر:

تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب قطر حوالي 16.03 مليون يورو، ويعتبر كل من أكرم عفيف والمعز علي وحسن الهيدوس أبرز لاعبي منتخب قطر.

منتخب السعودية:

تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب السعودية 15.53 مليون يورو ويعتبر كل من الشهري وسالم الدوسري أبرز نجوم المنتخب الأخضر والذين قد يقودون المنتخب بثبات نحو اللقب الأبرز في آسيا وبالأخص في ظل الثورة الكروية التي شهدتها المملكة مؤخراً ولكون دوري روشن السعودي أحد أقوى دوريات كرة القدم في اسيا.

منتخب سوريا:

يأتي رفاق السومة في المركز التاسع حيث تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب سوريا 12.08مليون يورو.

منتخب الصين:

يأتي منتخب الصين في المركز العاشر في قائمتنا والتي تضم أغلى عشرة منتخبات في أمم اسيا 2023، تبلغ القيمة التسويقية للمنتخب الصيني 11.25 مليون يورو.