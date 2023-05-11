منافسة الكبار.. فينيسيوس يصارع هالاند على أغلى لاعب في العالم

واجه نادي ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل فينيسيوس هدف التقدم للريال في شوط المباراة الأول، ليعدل دي بروين النتيجة وتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين، ولتكون مباراة الاتحاد هي المباراة الفاصلة بين الفريقين في إطار نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أغلى 5 لاعبين في العالم

أشارت العديد التقارير الإحصائية أن اللاعب فينيسيوس البرازيلي لاعب ريال مدريد، واللاعب هالاند النرويجي لاعب مانشستر سيتي هم الأغلى سوقية في العالم بقيمة 200 مليون يورو.

يعتبر اللاعب هالاند يقدم أداء مذهل في نادي مانشستر سيتي بعد قدومه من نادي بروسيا دورتموند، حيث سجل 51 هدف في جميع البطولات، وتصدر هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا متفوقًا على العديد من النجوم الكبار.

وفي الجانب المقابل قدم فينيسيوس أداء مذهل مع نادي مانشستر سيتي، وتمكن من قيادة الريال إلى التتويج بـ 3 بطولات، وهي كأس ملك إسبانيا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، وتمكن فينيسيوس من تسجيل 23 هدف هذا الموسم في كافة البطولات، وساهم في 21 تمريرة حاسمة.

ويأتي في المركز الثالث اللاعب جود بيلينجهام لاعب بروسيا دورتموند بقيمة بلغت 150 مليون يورو، حيث يتواجد العديد من الأندية الكبرى في صراع على ضم هذا اللاعب مثل نادي ريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول، نظرًا تألقه في هذا الموسم وقيادة فريقه إلى لقب الدوري الألماني.

ويأتي في المركز الرابع والخامس كل من اللاعب كيليان مبامي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي واللاعب جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ وبيدري لاعب خط وسط برشلونة، حيث نجح مبابي في تسجيل 36 هدف وصناعة 9 أهداف آخرين، بينما أحرز موسيالا 15 هدف وصنع 14 هدف، وفي الجانب المقابل اكتفى بيدري بتسجيل 7 أهداف فقط.