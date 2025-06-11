أغرب 5 رياضات في العالم لن تصدق أنها موجودة!

إذا كنت تعتقد أن كرة القدم أو التنس هما أقصى ما يمكن أن تصل إليه الإثارة الرياضية، فاستعد لصدمة من نوع آخر!

عالم الرياضة لا يقتصر على الألعاب التقليدية التي نتابعها عبر الشاشات، بل هناك رياضات غريبة ومجنونة تُقام لها بطولات عالمية وتجذب متفرجين من مختلف القارات.

في هذا المقال، نستعرض معك أغرب 5 رياضات في العالم، والتي ستجعلك تتساءل: هل هذه منافسات حقيقية أم مزحة؟!

1- سراويل النمس… عندما تتحول القوارض إلى منافسين!

ربما لم تسمع من قبل عن “رياضة سراويل النمس”، لكنها حقيقة واقعة!

نشأت هذه الرياضة العجيبة في منطقة يوركشاير بشمال إنجلترا، وتقوم على اختبار قدرة التحمل لدى الرجال فقط، عبر وضع نمسين حقيقيين داخل سراويلهم!

الفائز هو من يتحمل وجود النمس لأطول وقت دون أن يخرجه من البنطال.حيث تُمنع الملابس الداخلية تمامًا، ويجب أن تكون القوارض غير مخدّرة ولديها أسنان.الرقم القياسي العالمي؟ 5 ساعات و30 دقيقة من الألم والصبر!

2- رياضة “حمل الزوجة”… طريقك للفوز يبدأ من الظهر!

هذه الرياضة نشأت في فنلندا، لكنها تحوّلت إلى بطولة عالمية تقام سنويًا. ويقوم المتسابق بحمل زوجته (أو شريكته) ويتجاوز بها مجموعة من العقبات المائية والبرية.

يجب أن لا يقل وزن الزوجة عن 49 كيلوجرامًا. ويصل طول المسار إلى 253.5 متر، ويحتوي على حواجز مائية وجافة.

الرقم القياسي العالمي: 55.5 ثانية فقط!

3- مصارعة الأصابع … معركة الأقدام تبدأ الآن!

على غرار مصارعة الذراعين، ظهرت رياضة “مصارعة أصابع القدم” في إحدى حانات ديربيشاير بالمملكة المتحدة عام 1976.

يتواجه المتنافسون عبر “حلبة صغيرة” حيث تُستخدم أصابع القدم فقط لمحاولة تثبيت قدم الخصم. يجب أن تبقى الأيدي على الأرض، مع رفع القدم غير المشاركة حيث تتكون المسابقة من ثلاث جولات.ورغم محاولة إدراجها ضمن الألعاب الأولمبية، تم رفضها عام 1997.

4- مصارعة الجمال… من تراث البدو إلى ساحات المنافسة

في تركيا، تُقام سنويًا منافسات “مصارعة الجمال”، والتي تعود إلى آلاف السنين، حين كانت هذه الحيوانات رمزًا للفخر والهيبة.

يتواجه جملان من الذكور أمام أنثى ناقة، بهدف الفوز بها. ويتم تجهيز الجمال وتغذيتها لزيادة وزنها وقوتها.والفائز هو من يُسقط الجمل الآخر أو يجبره على الهرب أو الصراخ.

5- سباقات النعام… سرعة بلا أجنحة

انطلقت سباقات النعام من قلب القارة الإفريقية، لكنها لاقت رواجًا واسعًا في الولايات المتحدة، خاصة بفلوريدا ونيفادا.

يتم تسخير النعام مثل الخيول، ويركبه المتسابقون بأحزمة خاصة. وتصل سرعة النعام إلى 69 كيلومترًا في الساعة! السباقات غالبًا ما تكون مليئة بالانزلاقات والمواقف الكوميدية بسبب طبيعة النعام.

عالم الرياضة لا حدود له! من مصارعة القوارض إلى الركوب على النعام، هناك رياضات تتجاوز المنطق لكنها تجذب آلاف المشاركين والمشجعين سنويًا.

هل تجرؤ على خوض واحدة من هذه الرياضات الغريبة؟ أخبرنا في التعليقات أيها جذبك أكثر!

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