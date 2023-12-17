يقول الكثير من الناس إنه نظرا لأن رئتي الرجال أكبر، فيمكنهم الغوص لفترة أطول، لكنني أعتقد أنه إذا قامت المرأة بتدريب وممارسة تمارين الإطالة الصحيحة وتقنيات التنفس، فيمكنها الوصول إلى نفس مستوى الرجال، سلمى أحمد الشاكر، البالغة من العمر 21 عاما، حاملة الرقم القياسي ثلاث مرات في الغوص الحر، وحازت على لقب أعمق امرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، سلمى تدرس تصميم المنتجات في جامعة عفت في وطنها المملكة العربية السعودية.

أعمق امرأة في دول مجلس التعاون الخليجي

سلمى شاكر حازت علي الرقم القياسي السعودي في الغوص الحر ثلاث مرات

لقد أحببت المياه المفتوحة منذ أن كانت طفلة وبدأت الغوص تحت الماء عندما كانت في العاشرة من عمرها فقام أبوها أحمد شاكر بتشجيعها على البدء، وهو غواص وصياد وقبطان وعالم أحياء بحرية، ويهتم بكل ما يتعلق بالبحر.



لقد تعلم أختاها وأخوها جميعا الغوص، وبدأ أخوها الأصغر، البالغ من العمر سبع سنوات، لكنني كنت الوحيدة من إخوتي الذين اختاروا الغوص الحر، يمارس أشقائيها في الغالب غوص السكوبا وقد بدءوا مؤخرا الغوص الحر.

كيف حصلت على لقب“ أعمق امرأة خليجية”؟

أقيمت المسابقة في مدينة دهب في مصر وكانت ثاني مسابقة لها في الغوص الحر، لم يكن لديها مكان ولكن عندما وصلت إلى مصر وسألت إذا كانت هناك أماكن متاحة. كان لديهم، لذلك قامت بالتسجيل.