أعلي رواتب اللاعبين أسبوعيا

يرتفع ويزداد أسعار اللاعبين كل يوم عن الاخر،وكل الفرق لم توافق على بيع اي لاعب للفريق الاخر الا بالسعر المطلوب،حيث كانت اخر صفقة تمت انتقال البرازيلي نيمار دي سيلفا من برشلونة الاسباني الى باريس سان جيرمان الفرنسي كانت اغلي صفقة تمت بين الفريقين وفي سوق الانتقالات،كان برشلونة يريد ضم فيراتي من باريس ولكن رد عليهم الخليفي بخطف نيمار وتعاقد ايضا مع اللاعب الشاب في رديف برشلونة تيشافي صاحب 16 عام وبعد اتمام صفقة نيمار ارتفع اسعار جميع لاعبي الفرق في اوروبا.

ويريد كل الفرق الحفاظ على قائد فريقهم من ترك الفريق والذهاب لفريق اخر برفع راتبه الاسبوعي والشهر وفي العام،ويوافق الفريق على اعطاء اللاعب المبلغ الذي يطلبه من اجل الحفاظ عليه لعدم ترك الفريق،وسوق الانتقالات الصيفة لهذا العام حدث فيه مفاجاة مثل صفقة دي ليخت لليوفي،وجريزمان لفريق برشلونة،حيث قامت جميع الفرق بتعزيز صفوف الفريق للعودة للمكانه الطبيعية والحصول على البطولات والالقاب للموسم الحالي،ولكن لحد الان لم يتعاقد فريق ليفربول مع اي لاعب خلال الميركاتو الصيفي للموسم الحالى وتحدث كلوب وقال وجود محمد صلاح وساديو ماني في الفريق بالنسبة لي صفقات الموسم ولم اريد اي صفقة للموسم الحالي في الليفر،ويذكر ان ليفربول حصل على دوري ابطال اوروبا للعام الماضي بعد الفوز على توتنهام الانجليزي.

سوف نعرض لكم أكثر اللاعبين حصولا على الاجر الاسبوعي في العالم:

حيث ياتي في المركز الأول الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة حيث يحصل على 900 مليون يورو في الاسبوع،والمركز الثاني البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس حيث يحصل على 850 مليون يورو،والثالث الفرنسي جريزمان لاعب برشلونة يحصل على 725 مليون يورو،والرابع البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جرمان يحصل على 675 مليون يورو،والخامس سواريز لاعب برشلونة يحصل على 625 مليون يورو،والسادس جاريث بيل لاعب ريال مدريد يحصل على 600 مليون يورو،والسابع سانشيز لاعب مانشستر يونايتد يحصل علة 505 مليون يورو،والثامن البرازيلي كوتينهو لاعب برشلونة يحصل على 500 مليون يورو في الاسبوع.