أعظم 10 لاعبين لم يفوزوا بدوري أبطال أوروبا في مسيرتهم

هناك عددًا من اللاعبين الذين لم يفوزا ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك على الرغم من كونهم أساطير في لعبة كرة القدم، وقدموا مستويات جيدة مع أنديتهم وأيضًا على المستوى الدولي.

حيث فيهم من فاز ببطولة كأس العالم مثل بوفون مع إيطاليا والظاهرة رونالدو مع البرازيل، ولكنهم لم يحققوا لقب دوري أبطال أوروبا خلال مسيرتهم.

وتعد هذه البطولة هي الأفضل على مستوى الأندية، ويحلم كل لاعب كرة قدم على مستوى العالم بالفوز بهذا اللقب، وفي هذا التقرير سنتعرف على هؤلاء اللاعبين الذين لم يحالفهم الحظ بالحصول على ذات الأذنين قبل اعتزالهم.

أساطير لم يتذوقوا طعم دوري أبطال أوروبا