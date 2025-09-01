أخبار الرياضة

أعظم 10 لاعبين لم يفوزوا بدوري أبطال أوروبا في مسيرتهم

أحمد خالد

هناك عددًا من اللاعبين الذين لم يفوزا ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك على الرغم من كونهم أساطير في لعبة كرة القدم، وقدموا مستويات جيدة مع أنديتهم وأيضًا على المستوى الدولي.

دوري أبطال أوروبا

حيث فيهم من فاز ببطولة كأس العالم مثل بوفون مع إيطاليا والظاهرة رونالدو مع البرازيل، ولكنهم لم يحققوا لقب دوري أبطال أوروبا خلال مسيرتهم.

وتعد هذه البطولة هي الأفضل على مستوى الأندية، ويحلم كل لاعب كرة قدم على مستوى العالم بالفوز بهذا اللقب، وفي هذا التقرير سنتعرف على هؤلاء اللاعبين الذين لم يحالفهم الحظ بالحصول على ذات الأذنين قبل اعتزالهم.

أساطير لم يتذوقوا طعم دوري أبطال أوروبا

  • البرازيلي رونالدو نازاريو
  • الفرنسي باتريك فييرا
  • الإيطالي جيانلويجي بوفون
  • الهولندي رود فان نيستلروي
  • الإسباني سيسك فابريغاس
  • التشيكي بافل نيدفيد
  • الإيطالي فرانشيسكو توتي
  • السويدي زلاتان إبراهيموفيتش
  • الهولندي دينيس بيركامب
  • الإيطالي فابيو كانافارو
عن الكاتب:
أحمد خالد

بكالريوس إعلام، يعمل في الصحافة منذ أكثر من 15 عام، كما سبق العمل في مواقع مصرية كبرى مثل الوطن والمصري اليوم وغيرهم من المواقع.


