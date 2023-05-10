“أعرف” موعد ورابط حجز تذاكر مباراة الطائي ضد النصر في الجولة 27 من دوري روشن فارسي نجد والشمال في السباق

متابعي وعشاق أقوى دوريات المنطقة العربية والشرق الأوسط الدوري السعودي للمحترفين، مع العد التنازلي لنهاية المسابقة أصبح لكل مباراة أهميتها، سواء في صراع حسم اللقب الذي يتصارع عليه كلاً من الاتحاد والنصر والشباب، أو في صراع الهبوط الذي يضم الباطن والخليج والوحدة والعدالة، لذا فأن مباراة النصر القادمة ضد الطائي لها أهمية كبيرة عند جماهير الفريقين، النصر بعد التعادل المخيب للآمال أمام الخليج بهدف لكل فريق في الجولة الماضية، لا بديل أمامه سوى الفوز في اللقاءات المتبقية ويدعوا أـن يتعثر الاتحاد أما الهلال في القمة القادمة، ليقترب من اللقب لذا فالبحث عن رابط حجز تذاكر مباراة الطائي ضد النصر، أصبح من أشهر الكلمات البحثية اليوم من عشاق فارسي نجد والشمال لشراء التذاكر ومشاهدة اللقاء من الملعب.

كان النصر قد تغلب على الطائي في الدور الأول بهدفين دون مقابل على ملعب الأول بارك، ويتطلع لتكرار الفوز اليوم لمواصلة المشوار نحو اللقب الغالي المؤهل لمنافسات مونديال العالم القادم في السعودية والذي سيكوم ممثل المملكة به هو بطل الدوري، النصر قبل المباراة في المركز الثاني برصيد 57 نقطة، بينما الطائي في المركز السابع برصيد 34 نقطة تلعب المباراة يوم الثلاثاء الموافق 2023/05/16 على ملعب استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، وفيما يلي طريقة حجز التذاكر عبر منصة مكاني لحجز التذاكر والتي تطرح تذاكر الهلال والوحدة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين حالياً.

طريقة حجز تذاكر مباراة الطائي ضد النصر

الدخول على رابط منصة مكاني makani.com.sa .

. النقر على تسجيل الدخول.

تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم تسجيل دخول جديد.

سوف يطلب منك تسجيل بياناتك الشخصية قم بتسجيلها بدقة وأنقر على التعهد بصحة البيانات.

حدد فئة التذكرة التي تريد شرائها ورقم الكرسي الذي تحب الجلوس عليه.

أدفع ثمن التذكرة أون لاين ليتم تأكيد الحجز ثم أطبع التذكرة وحملها على جوالك وقدم الكود عند دخول الملعب.

شمس النصر لا ما تغيب ☀️💙#معاك_يانصر pic.twitter.com/XyRmEgvUXx — مجلس جمهور النصر (@AlnassrFans) April 22, 2023

موعد المباراة والقناة الناقلة

كما أشرنا في صدر المقال فأن المباراة سوف تلعب يوم الثلاثاء القادم الموافق 16 مايو في الموعد التالي بتوقيت معظم الدول العربية.

18.30 : – السادسة والنصف مساءً بالتوقيت العالمي.

19.30 : – الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت تونس/ المغرب/ الجزائر.

20.30 : – الثامنة والنصف مساءً بتوقيت كلاً من السودان/ ليبيا/ دولة فلسطين.

21.30 : – التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ مصر/ الكويت/ قطر/ العراق/ البحرين.

تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين

أسعار التذاكر

لم يتم الإعلان عن موعد طرح التذاكر حتى اللحظة عبر الموقع الرسمي لنادي الطائي منظم المباراة، ولا عبر منصة مكاني وعند طرح التذاكر عبر الموقع سيتم الإعلان عن الأسعار لذا يمكنكم متابعة الحساب الرسمي للطائي على منصة تويتر.

ترتيب دوري روشن

بطاقة المباراة