“أعرف” القنوات الناقلة لمباراة الشباب السعودي وتشرين السوري في كأس الملك سلمان للأندية ورابط حجز التذاكر والموعد

تبحث الجماهير السورية المتواجدة في جميع دول العالم، المتابعة للشأن الرياضي عن القنوات الناقلة لمباراة الشباب السعودي ضد تشرين السوري، في تصفيات كأس الملك سلمان للأندية العربية، المباراة المقرر لها أن تقام في المملكة العربية السعودية يوم الأحد الموافق 2023/05/07 في ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” بالرياض، كان الشباب السعودي قد تأهل إلي الدور الثاني بعد تخطيه عقبة فريق القوة الجوية العراقي، بينما فريق تشرين تخطى المريخ السوداني ليلتقي الفريقين في المرحلة النهائية، والمؤهلة للعب في المجموعة الثانية التي تضمك النصر السعودي والزمالك المصري وفريق أخر يحدده التصفيات المقامة حالياً.

أعلن نادي الشباب السعودي منذ قليل عبر حسابه الرسمي على تويتر عن طرح تذاكر المباراة عبر موقعه الرسمي لطرح التذاكر، وأعلن عن أسعار التذاكر التي جاءت 10 ريال شاملة قيمة الضريبة المضافة، 100 ريال للدرجة الأولى الممتازة، 300 ريال للمقصورة الرئيسية درجة كبار الشخصيات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب وتشرين؟

كما هو معروف فأن جميع مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية تنقل بصورة حصرية عبر عدة قنوات رياضية عربية، منها قنوات الكأس وبي إن سبورت، وكذلك قنوات ssc الرياضية السعودية، قنوات أبوظبي الرياضية.

رابط حجز التذاكر

الدخول على رابط itthadclub.etickets.com.sa.

الضغط على تسجيل الدخول.

تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

النقر على تسجيل دخول جديد لتنقل لصفحة جديدة مطلوب فيها تسجيل كافة بياناتك الشخصية.

حدد فئة التذكرة التي تريد شرائها ورقم الكرسي وأدفع ثمن التذكرة أون لاين ليتم تأكيد الحجز.

أطبع التذكرة على رقم الجوال المسجل بطلب الشراء وقدم الكود عند دخول الملعب.

موعد المباراة

17.30 : الخامسة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

18.30 : السادسة والنصف مساءً بتوقيت كلاً من تونس/ المغرب/ الجزائر.

19.30 : السابعة والنصف مساءً بتوقيت كلاً من دول السودان/ ليبيا/ دولة فلسطين.

20.30 : – الثامنة والنصف مساءً بتوقيت كلاً من السعودية/ سوريا/ مصر/ العراق/ الكويت/ قطر.

كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023

حدد الاتحاد العربي لكرة القدم المشرف على بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية جوائز البطولة، التي تعد هي الأكبر في تاريخ البطولة حيث تم تخصيص 10 مليون دولار موزعين كما يلي.

اطلاق مسمى " كأس الملك سلمان للأندية " على بطولة الأندية العربية 2023#أكشن_مع_وليد

مجانًا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/wlLYDrcVpW#Shahid#MBC1 pic.twitter.com/NCO9TNx4Pb — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 13, 2023