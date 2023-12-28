أطراف وموعد مواجهات دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم

جاءت مجريات قرعة دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بمواجهة العين الإماراتي لنظيره ناساف الأوزبكي، ضمن منافسات غرب آسيا.

وقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعمل قرعة دور الـ16 في العاصمة الماليزية كوالامبور.

نظام القرعة

ووفقًا لنظام القرعة لمنطقة الغرب، يلتقي كل من الفيحاء السعودي مع النصر السعودي، وأصفهان سباهان الإيراني مع الهلال السعودي، ونافباخور الأوزبكي مع الاتحاد السعودي.

ومن المقرر أن تلعب مواجهات دور الـ16 لمنطقة الغرب يومي 12، و13 فبراير 2024، للذهاب، ويومي 19، و20 فبراير 2024 للإياب.

موعد ومبارايات ربع النهائي

وفي ربع النهائي يلتقي بالمواجهة الأولى، الفائز من لقاء ناساف أمام العين، مع الفائز من مباراة الفيحاء أمام النصر.

ويلتقي في المواجهة الثانية الفائز، من لقاء سباهان أمام الهلال، مع الفائز من لقاء نافباخور أمام الاتحاد.

وتقام مواجهات الدور ربع النهائي للغرب يومي 4، و 5 مارس 2024 للذهاب، ويومي 11، و12 من الشهر نفسه للإياب.

نصف النهائي

وفي نصف النهائي يلتقي الفائز من لقاء المواجهة الأولى لربع النهائي ، مع الفائز من لقاء المواجهة الثانية، للدور نفسه.

وتقام مواجهات نصف النهائي للغرب يومي 16، و23 ابريل 2024.

نتائج القرعة للشرق

وبالنسبة لنتائج قرعة دور الـ16 لمنطقة الشرق، يلتقي جونبك هيونداي الكوري الجنوبي، مع بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

_ويلتقي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع فينتفورت كوفو الياباني.

_ وسيواجه شاندونج تايشان الصيني كاوازاكي فرونتال الياباني.

_ كما يقابل بانكوك يونايتد التايلاندي، يوكوهاما مارينوس الياباني.

مواعيد مواجهات الشرق

ومن المقرر أن تلعب مبارايات دور الـ16 لمنطقة الشرق يومي 13، و14 فبراير 2024 للذهاب، ويومي 20، و21 فبراير 2024 للإياب.

وفي الدور ربع النهائي لمنطقة الشرق يلتقي الفائز من لقاء جونبك هيونداي أمام بوهانج ستيلرز، مع الفائز من لقاء أولسان هيونداي أمام فينتفورت كوفو.

ويلتقي الفائز من لقاء شاندونج تايشان أمام كاوزاكي فرونتال، مع الفائز من لقاء بانكوك يونايتد مع يوكوهاما مارينوس.

وتلعب مواجهات الدور ربع النهائي للشرق يومي 5، و6 مارس 2024، للذهاب، و 12، و13 من الشهر نفسه للإياب.

ويواجه في نصف النهائي الفائز من المواجهة الأولى لربع النهائي مع الفائز من المواجهة الثانية في الدور نفسه.

وتقام مواجهات نصف النهائي للشرق يومي 17، و24 مارس 2024.

ويلعب الفائز من نصف نهائي منطقة الغرب، مع الفائز من نصف نهائي الشرق في الدور النهائي يومي 11، و18 مايو 2024.