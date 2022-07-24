“أضبط حالاً” تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية 2022 بجودة عالية على نايل سات وعرب سات لمشاهدة الكلاسيكو

تصدر تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية 2022 محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الوطن العربي والشرق الأوسط كله وبالتحديد قبل أقل من ساعة على بداية مباراة ريال مدريد وبرشلونة، وذلك حيث يسعى الجميع إلى ضبط أجهزة الرسيفرات الخاصة بهم على تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وذلك من أجل متابعة أحداث هذه المباراة النارية الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، نستعرض معكم خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية الإخباري كل التفاصيل الخاصة بتردد القناة الناقلة لأحداث هذه المباراة الهامة جداً اليوم.

تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية

أعلنت قناة Al-Rabiaa-Iraq عن إذاعة المباراة الكلاسيكو القوية عبر تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية، حيث ستقام المباراة في الخامسة صباحاً بتوقيت مصر اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022 والساعة السادسة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة وذلك بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة في إطار المباريات الودية بين الفرق الأوروبية استعداداً للموسم الجديد، حيث يتواجه الفريقان اليوم على ملعب ستاد أليجانت في الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكنكم متابعة أحداث هذه المباراة القوية جداً خلال ساعة من الآن عبر شاشة قناة الرابعة عن طريق ضبط أجهزة الاستقبال على التردد التالي:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11334.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 أو 5/6.

تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية عرب سات

كما يمكنكم أيضاً إضافة تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية 2022 على أجهزة الاستقبال على تردد عرب سات كالآتي:-

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي H.

الخطأ: 5/6.

الترميز: 27500.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ستنطلق صافرة الحكم لبدء المباراة عند تمام الساعة 5:00 صباحاً بتوقيت القاهرة والساعة 6:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومن المتوقع أن تشهد المباراة متعة وإثارة كبيرة جداً حيث يسعى كلا الفريقان إلى تحقيق الفوز، فعلى الرغم من أن هذه المباراة ودية إلا أنها ستكون قوية للغاية، وأعلن المدير الفني للنادي الملكي كارلو أنشيلوتي عن التشكيل الخاص بفريقه والذي جاء على النحو التالي:-