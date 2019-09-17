أضبط تردد قناة الكأس hd3 الناقلة لمباراة الهلال والإتحاد في دوري أبطال آسيا

نستعرض لكم متابعينا الكرام عشاق كرة القدم العربية السعودية والآسيوية، موعد مباراة الهلال والاتحاد في مباراة الإياب لربع نهائي دوري آبطال آسيا، وتعتبر هذه المباراة من أبرز المباريات التي سوف تلعب في هذا المساء بالكرة العربية، حيث يتواجه أقوى الفرق الآسيوية، حيث تعتبر هذه المباراة من أبرز المباريات، وهي مباراة قمة كلاسيكو في الدوري السعودي، حيث تجمع بين أقوى وأعرق الفرق السعودية، حيث يتواجه نادي الهلال السعودي والاتحاد في تلك المباراة، ويأمل جمهور نادي الإتحاد السعودي بتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الوصول إلى الدور القادم، أما على الجانب فيسعى نادي الإتحاد للفوز في تلك المباراة المنتظرة من أجل التأهل إلى المباراة النهائية.







بطاقة مباراة الهلال والاتحاد

المباراة القناة الناقلة موعد المباراة ومعلق المباراة ملعب المباراة الهلال ضد الاتحاد قناة بي ان سبورت الرياضية

قناة الكأس الرياضية 8:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية

7:00 مساءاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية

8:00 مساءاً بتوقيت دولة فلسطين رؤوف خليف (beIN) + خليل البلوشي (الكأس) . استاد جامعة الملك سعود







تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

يبحث الكثير من المتابعين والمناصرين والمشجعين للكرة السعودية عن كيفية ضبط تردد قناة الكأس من أجل متابعة مباراة الهلال والاتحاد، حيث يمكنك عزيزي الزائر ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي، والاستمتاع بأفضل تغطية كروية في الوطن العربي

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ Arabsat 2A 26 شرقا 12245 27500 عمودي 3/4 Nilesat 101/102 7 غربا 11919 27500 أفقي 5/6

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ Arabsat 2A 26 شرقا 12245 27500 عمودي 3/4 Nilesat 101/102 7 غربا 11919 27500 أفقي 5/6