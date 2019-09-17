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أضبط تردد قناة الكأس hd3 الناقلة لمباراة الهلال والإتحاد في دوري أبطال آسيا

بواسطة حسين كراز 0
نادي الاتحاد والهلال السعودي نادي الاتحاد والهلال السعودي

نستعرض لكم متابعينا الكرام عشاق كرة القدم العربية السعودية والآسيوية، موعد مباراة الهلال والاتحاد في مباراة الإياب لربع نهائي دوري آبطال آسيا، وتعتبر هذه المباراة من أبرز المباريات التي سوف تلعب في هذا المساء بالكرة العربية، حيث يتواجه أقوى الفرق الآسيوية، حيث تعتبر هذه المباراة من أبرز المباريات، وهي مباراة قمة كلاسيكو في الدوري السعودي، حيث تجمع بين أقوى وأعرق الفرق السعودية، حيث يتواجه نادي الهلال السعودي والاتحاد في تلك المباراة، ويأمل جمهور نادي الإتحاد السعودي بتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الوصول إلى الدور القادم، أما على الجانب فيسعى نادي الإتحاد للفوز في تلك المباراة المنتظرة من أجل التأهل إلى المباراة النهائية.



بطاقة مباراة الهلال والاتحاد

المباراةالقناة الناقلةموعد المباراةومعلق المباراةملعب المباراة
الهلال ضد الاتحادقناة بي ان سبورت الرياضية
قناة الكأس الرياضية		8:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية
7:00 مساءاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية
8:00 مساءاً بتوقيت دولة فلسطين		 رؤوف خليف (beIN) + خليل البلوشي (الكأس) .استاد جامعة الملك سعود


تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

يبحث الكثير من المتابعين والمناصرين والمشجعين للكرة السعودية عن كيفية ضبط تردد قناة الكأس من أجل متابعة مباراة الهلال والاتحاد، حيث يمكنك عزيزي الزائر ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي، والاستمتاع بأفضل تغطية كروية في الوطن العربي

القمرالترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل تصحيح الخطأ
Arabsat 2A 26شرقا 12245 27500عمودي 3/4
Nilesat 101/102 7غربا 11919 27500أفقي5/6
القمر  الصناعيالترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل تصحيح الخطأ
Arabsat 2A 26 شرقا1224527500عمودي3/4
Nilesat 101/102  7 غربا11919 27500أفقي5/6

 

 



حسين كراز

    كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية



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