“أضبط الآن” تردد قناة ssc الرياضية لمشاهدة مباراة الهلال والشارقة اليوم في دوري أبطال آسيا

الملايين من الأشخاص في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي كله يتساءلون في الوقت الحالي عن تردد قناة ssc الرياضية السعودية التي تقوم بنقل جميع مباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 بعد أن نجحت في شراء حقوق بث مباريات البطولة، وذلك حيث يرغب الجميع في ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على تردد قناة ssc الرياضية الجديد على جميع الأقمار الصناعية المختلفة من أجل مشاهدة أحداث مباراة الهلال السعودي ضد الشارقة اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري ابطال آسيا، حيث أن اليوم الجمعة هو اليوم الثاني من مباريات الجولة الأولى من المجموعات والذي يشهد العديد من المباريات القوية جداً.

تردد قناة ssc الرياضية

ونستعرض معكم الآن في هذا المقال كل التفاصيل الخاصة بـ تردد قناة ssc الرياضية على القمرين (نايل سات و عرب سات) من أجل مشاهدة تلك المباراة القوية جداً اليوم، حيث تعتبر هذه القناة واحدة من أهم وأفضل القنوات الرياضية والتي تقوم بنقل العديد من المباريات الرياضية في مختلف البطولات من بطولة دوري أبطال آسيا وتصفيات كأس العالم قارة آسيا وكذلك بطولات السعودية من الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكذلك تقوم بإذاعة العديد من المباريات العالمية.

تردد قناة ssc الرياضية نايل سات

يمكن استقبال تردد القناة على النايل سات عن طريق البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ssc الرياضية عرب سات

كما يمكنكم أيضاً استقبال تردد قناة ssc الرياضية على عرب سات عبر الاحداثيات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

تصحيح الخطأ: 3/4.

موعد مباراة الهلال والشارقة اليوم

ويستعد اليوم نادي الهلال السعودي إلى استضافة نادي الشارقة الإماراتي اليوم على ملعب ستاد مرسول بارك في جامعة الملك سعود وذلك في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال آسيا 2022، وذلك حيث أوقعت القرعة كل من (الهلال السعودي – الشارقة الاماراتي – الريان القطري – استقلال دوشنبة الطاجكستاني) في المجموعة الأولى من البطولة هذا العام، واليكم الجدول الخاص بالمباراة.