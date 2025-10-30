أصداء الكلاسيكو.. لامين يامال يواجه أزمة مع عائلته لهذا السبب

تتواصل أصداء خسارة برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو داخل النادي الكتالوني ، وخاصة حول الاسباني لامين يامال لاعب الفريق الذي ظهر بمستوى ضعيف، ونال انتقادات حادة بسبب علاقته بالمطربة الأرجنتينية نيكي نيكول.

وقالت تقارير إعلامية، الإثنين، أن عائلة لامين يامال، ترفض العلاقة التي تجمع نجم برشلونة الشاب بصديقته الأرجنتينية نيكي نيكول، حيث قال الصحفي الإسباني روبيرتو إنتولين، خلال مروره في برنامج “ميتري لايف” على إذاعة “راديو ميتري” الأرجنتينية، أنه “لا يوجد أي أمل في أن تنشأ علاقة طيبة بين عائلتي لامين ونيكي نيكول في أي وقت قريب”.

وتابع: لامين يامال شخصية عالمية، وصورة للعديد من العلامات التجارية، والارتباط يفيد نيكي كثيرا، فالعلاقة مفيدة لها للغاية، ولكن ليس من الضروري أن ترافقه كل يوم إلى التدريب، ولا توجد أي مؤشرات على أن تنشأ علاقة طيبة بين عائلتي لامين ونيكي نيكول في الوقت القريب.

وأضاف: “عائلته كانت واضحة تماما، قالت له: بخصوص نيكي، ‘لا تحضرها، لا نريد أن نراها’، كانت هذه هي العبارة التي وجهوها له، تخيلي الموقف”.

و قال خوان إيتشغوين، مقدم البرنامج، إن نيكي تبالغ في مرافقة لامين يوميا إلى التدريب، مؤكدا أن “شهرتها تزداد ليس كمغنية بل كصديقة لامين، أو كسائقة شخصية له”.